Хацкевич назвал две команды Премьер-лиги, которые его разочаровали

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги сезона в элитном дивизионе чемпионата Украины, а также назвал две разочаровавшие его команды:

«Меня разочаровали две команды. Конечно, это «Черноморец» – команда из Одессы с большими традициями, с хорошим стадионом, вылетела в Первую лигу.

Ну и конечно же «Ворскла». Футболисты полтавской команды не первый год сталкиваются с финансовыми проблемами, которые потом все-таки решаются. Я не думаю, что задолженность по зарплате стала основным фактором вылета.

Понятно, что клуб должен выполнять свои обязанности, но футболисты, выходя на поле, должны бороться за результат. Как говорится, температуру в бою не меряют. Если ты даешь результат, то имеешь право требовать от руководства, чтобы клуб выполнял взятые на себя обязанности.

У «Ворсклы» комплексная проблема: и моменты внутри клуба, и профессиональное отношение игроков. Я сужу по высказываниям Юрия Вильевича Максимова в прессе, где он сказал, что приходится разговаривать с иностранцами и убеждать их выходить на поле. Во время игры нужно забывать обо всех проблемах и концентрироваться только на результате», – рассказал Хацкевич.

«Черноморец» набрал 23 балла по итогам сезона, занял последнее (16-е) место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу. «Ворскла» пыталась спастись в переходных матчах, однако сенсационно уступила «Кудровке» и тоже покинула элитный дивизион.