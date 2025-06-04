Больше 400 млн евро. Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международная футбольная обсерватория оценила трансферную стоимость игроков
Международная футбольная обсерватория (CIES) составила рейтинг футболистов, которые имеют самую высокую трансферную стоимость в мире – первое место занял вундеркинд испанской «Барселоны» Ламин Ямаль.
После того, как вингер каталонского клуба продлил свой контракт, он оценивается в 402.3 млн евро. В текущем сезоне Ямаль провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.
Стоит отметить, что такая высокая стоимость связана с возрастом футболиста , который в 17 лет успешно выступает на высоком уровне – в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
На втором месте оказался форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (239.6 млн евро), а тройку самых дорогих игроков мира замкнул полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (233.8 млн евро).
Рейтинг футболистов с самой высокой трансферной стоимость в мире (по версии CIES):
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