Больше 400 млн евро. Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира

Международная футбольная обсерватория (CIES) составила рейтинг футболистов, которые имеют самую высокую трансферную стоимость в мире – первое место занял вундеркинд испанской «Барселоны» Ламин Ямаль.

После того, как вингер каталонского клуба продлил свой контракт, он оценивается в 402.3 млн евро. В текущем сезоне Ямаль провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

Стоит отметить, что такая высокая стоимость связана с возрастом футболиста , который в 17 лет успешно выступает на высоком уровне – в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

На втором месте оказался форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (239.6 млн евро), а тройку самых дорогих игроков мира замкнул полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (233.8 млн евро).

Рейтинг футболистов с самой высокой трансферной стоимость в мире (по версии CIES):