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  4. Больше 400 млн евро. Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира
Испания
04 июня 2025, 10:37 |
461
0

Больше 400 млн евро. Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира

Международная футбольная обсерватория оценила трансферную стоимость игроков

04 июня 2025, 10:37 |
461
0
Больше 400 млн евро. Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Международная футбольная обсерватория (CIES) составила рейтинг футболистов, которые имеют самую высокую трансферную стоимость в мире – первое место занял вундеркинд испанской «Барселоны» Ламин Ямаль.

После того, как вингер каталонского клуба продлил свой контракт, он оценивается в 402.3 млн евро. В текущем сезоне Ямаль провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

Стоит отметить, что такая высокая стоимость связана с возрастом футболиста , который в 17 лет успешно выступает на высоком уровне – в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

На втором месте оказался форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (239.6 млн евро), а тройку самых дорогих игроков мира замкнул полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (233.8 млн евро).

Рейтинг футболистов с самой высокой трансферной стоимость в мире (по версии CIES):

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Эрлинг Холанд Ламин Ямаль Джуд Беллингем CIES финансы
Николай Титюк Источник: CIES
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