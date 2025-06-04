В иностранном клубе рассказали, почему отдают своего лидера в Динамо Киев

Центральный полузащитник футбольного клуба «Виборг» Джастин Лонвейк покинет чемпионат Дании в вернется в киевское «Динамо». Арендное соглашение 25-летнего суринамца истекает 30 июня 2025 года, а клуб не может себе позволить активировать опцию выкупа из-за финансов.

Спортивный директор «Виборга» Мадс Агесен сообщил, что Лонвейк стал настоящим лидером команды, но они вынуждены вернуть футболиста в Украину:

«Что касается Джастина, то мы отправим его из аренды в качественном состоянии. Он сыграл много игр и поднял свой уровень за последнее время. Он стал настоящим лидером нашей команды, который взял на себя большую ответственность как на поле, так и за его пределами.

Лонвейк – талантливый игрок и человек, которого очень ценят в клубе, но мы не можем активировать опцию, которая предусмотренная текущим соглашением. «Виборг» желает ему всего наилучшего в будущем», – сказал спортивный директор.

В текущем сезоне Лонвейк провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 900 тысяч евро.