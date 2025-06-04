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  4. ЯРЕМЧУК: «Рад снова быть в сборной. Каждый вызов – это возможность»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2025, 09:24 | Обновлено 04 июня 2025, 09:30
135
3

ЯРЕМЧУК: «Рад снова быть в сборной. Каждый вызов – это возможность»

Национальная команда начала подготовку к турниру в Канаде

04 июня 2025, 09:24 | Обновлено 04 июня 2025, 09:30
135
3
ЯРЕМЧУК: «Рад снова быть в сборной. Каждый вызов – это возможность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями от старта подготовки «сине-желтых» к товарищескому турниру в Канаде.

«Очень рад снова быть в сборной. Каждый вызов – это возможность, это новый шанс доказать, что ты достоин этой футболки.

Здесь всегда особая атмосфера: встреча с ребятами, тренировки, разговоры, шутки, но в то же время – максимальная концентрация. Мы представляем всю страну. И хотя это звучит банально – это действительно большая честь и ответственность.

Каждый из нас отдает себя полностью. Потому что за спиной миллионы, ожидающие результата. Работаем дальше. Для себя, для команды, для Украины», – написал Яремчук

В турнире Canadian Shield сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира. 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой, а 10 июня – с Новой Зеландией.

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу Canadian Shield
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 3
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Муґунот Уух
"радій слова бути у збірній" - що, що???
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+1
Ruslan77777
Адміни, заголовок ви читали? Який " радій слова"?
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+1
Сергей Литвиненко
Повод засветиться ,может купит кто нибудь.Правда для этого надо голов 10 забивать в каждом матче, ну а мы,по факту, будем мучиться с "серьёзными " сборными.
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0
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