ЯРЕМЧУК: «Рад снова быть в сборной. Каждый вызов – это возможность»

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями от старта подготовки «сине-желтых» к товарищескому турниру в Канаде.

«Очень рад снова быть в сборной. Каждый вызов – это возможность, это новый шанс доказать, что ты достоин этой футболки.

Здесь всегда особая атмосфера: встреча с ребятами, тренировки, разговоры, шутки, но в то же время – максимальная концентрация. Мы представляем всю страну. И хотя это звучит банально – это действительно большая честь и ответственность.

Каждый из нас отдает себя полностью. Потому что за спиной миллионы, ожидающие результата. Работаем дальше. Для себя, для команды, для Украины», – написал Яремчук

В турнире Canadian Shield сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира. 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой, а 10 июня – с Новой Зеландией.