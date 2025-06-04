Молодежные турниры04 июня 2025, 04:57 | Обновлено 04 июня 2025, 05:23
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Два украинских арбитра назначены на матчи квалификации Евро U-17
Валентин Куцев и Клим Заброда будут работать в мини-турнире в Черногории
04 июня 2025, 04:57 | Обновлено 04 июня 2025, 05:23
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Два украинских арбитра будут работать на матчах второго отборочного этапа юношеского Евро-2025 U-17 в группе В3, которые состоятся с 4 по 10 июня в Черногории.
4 июня в поединке Эстония – Черногория Валентин Куцев будет исполнять обязанности помощника на линии норвежца Мариуса Хансена Гротта, а Клим Заброда будет работать в качестве четвертого судьи.
10 июня в игре Черногория – Латвия Клим Заброда выступит главным рефери, а Валентин Куцев – одним из лайнсменов.
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