Два украинских арбитра назначены на матчи квалификации Евро U-17

Два украинских арбитра будут работать на матчах второго отборочного этапа юношеского Евро-2025 U-17 в группе В3, которые состоятся с 4 по 10 июня в Черногории.

4 июня в поединке Эстония – Черногория Валентин Куцев будет исполнять обязанности помощника на линии норвежца Мариуса Хансена Гротта, а Клим Заброда будет работать в качестве четвертого судьи.

10 июня в игре Черногория – Латвия Клим Заброда выступит главным рефери, а Валентин Куцев – одним из лайнсменов.