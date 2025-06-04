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04 июня 2025, 04:57 | Обновлено 04 июня 2025, 05:23
25
0

Два украинских арбитра назначены на матчи квалификации Евро U-17

Валентин Куцев и Клим Заброда будут работать в мини-турнире в Черногории

04 июня 2025, 04:57 | Обновлено 04 июня 2025, 05:23
25
0
Два украинских арбитра назначены на матчи квалификации Евро U-17
УАФ

Два украинских арбитра будут работать на матчах второго отборочного этапа юношеского Евро-2025 U-17 в группе В3, которые состоятся с 4 по 10 июня в Черногории.

4 июня в поединке Эстония – Черногория Валентин Куцев будет исполнять обязанности помощника на линии норвежца Мариуса Хансена Гротта, а Клим Заброда будет работать в качестве четвертого судьи.

10 июня в игре Черногория – Латвия Клим Заброда выступит главным рефери, а Валентин Куцев – одним из лайнсменов.

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чемпионат Европы по футболу U-17 судейские назначения Валентин Куцев Клим Заброда сборная Эстонии по футболу U-17
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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