ФОТО. Футболист Шахтера сыграл роскошную свадьбу
Педриньо женился на своей возлюбленной Лейле
1 июня в донецком «Шахтёре» произошло трогательное событие — свадьба одного из бразильских легионеров команды.
27-летний полузащитник Педриньо официально женился на своей возлюбленной Лейле.
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Молодожёны выглядели счастливыми, а торжество прошло в уютной семейной обстановке.
Болельщики уже хорошо знают семью Педриньо и Лейлы: в октябре 2021 у них родилась дочь Анджелина, а в 2024 году — сын, ставший ещё одним радостным событием в их жизни.
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