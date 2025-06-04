ФОТО. Футболист Шахтера сыграл роскошную свадьбу

1 июня в донецком «Шахтёре» произошло трогательное событие — свадьба одного из бразильских легионеров команды.

27-летний полузащитник Педриньо официально женился на своей возлюбленной Лейле.

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Молодожёны выглядели счастливыми, а торжество прошло в уютной семейной обстановке.

Болельщики уже хорошо знают семью Педриньо и Лейлы: в октябре 2021 у них родилась дочь Анджелина, а в 2024 году — сын, ставший ещё одним радостным событием в их жизни.