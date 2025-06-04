Искусственный интеллект уже определил чемпионов Ролан Гаррос 2025

Чемпионы Ролан Гаррос уже определены, по крайней мере, если говорить об искусственном интеллекте.

Как и в случае с Australian Open в начале года, портал Tennis.com обратился к ChatGPT за прогнозами на одиночные сетки у мужчин и женщин.

«Вот предполагаемые победители каждого матча, исходя из текущей формы, личных встреч, предпочтений по покрытию (учитывая, что сезон проходит на грунте)», – ответил AI-аналитик на запрос.

Вот как, по версии ChatGPT, развернется концовка турнира.

У женщин в финал выйдут Свентек и Гауфф, при этом Ига защитит титул Ролан Гаррос «в двух сетах, хотя матч будет более упорным, чем в 2022–2023 годах».

В мужских полуфиналах Алькарас обыграет Музетти, а «Синнер выиграет напряженный матч у Джоковича в четырех сетах».

В финале «Алькарас победит в матче высокого качества и колоссальной физической интенсивности – в четырех или пяти сетах», завоевав свой второй титул на Ролан Гаррос.