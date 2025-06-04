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04 июня 2025, 01:39 | Обновлено 04 июня 2025, 01:40
197
0

ФОТО. Девушка нападающего Динамо потрясла своими формами на пляже

Лиза Кандыба показала свою красоту

04 июня 2025, 01:39 | Обновлено 04 июня 2025, 01:40
197
0
ФОТО. Девушка нападающего Динамо потрясла своими формами на пляже
Instagram. Лиза Кандыба

Лиза Кандыба, возлюбленная нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина, поразила подписчиков серией пляжных фото.

Модель предстала в трёх образах — розовом, жёлтом и белом купальниках, выгодно подчёркивая фигуру и загар.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Съёмка на фоне дюн и пальм вызвала бурную реакцию в Instagram — множество комментариев и лайков.

Девушка решила провести свой отпуск в Испании, в Аликанте.

«С обложки», – пишут красавице в комментариях.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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