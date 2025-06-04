ФОТО. Девушка нападающего Динамо потрясла своими формами на пляже

Лиза Кандыба, возлюбленная нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина, поразила подписчиков серией пляжных фото.

Модель предстала в трёх образах — розовом, жёлтом и белом купальниках, выгодно подчёркивая фигуру и загар.

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Съёмка на фоне дюн и пальм вызвала бурную реакцию в Instagram — множество комментариев и лайков.

Девушка решила провести свой отпуск в Испании, в Аликанте.

«С обложки», – пишут красавице в комментариях.