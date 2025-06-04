ФОТО. Девушка нападающего Динамо потрясла своими формами на пляже
Лиза Кандыба показала свою красоту
Лиза Кандыба, возлюбленная нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина, поразила подписчиков серией пляжных фото.
Модель предстала в трёх образах — розовом, жёлтом и белом купальниках, выгодно подчёркивая фигуру и загар.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Съёмка на фоне дюн и пальм вызвала бурную реакцию в Instagram — множество комментариев и лайков.
Девушка решила провести свой отпуск в Испании, в Аликанте.
«С обложки», – пишут красавице в комментариях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб Первой лиги будет использовать стадион «Авангард», который расположен в Ровно
Поединок 1/4 финала мейджора в Париже состоится 3 июня и начнется ориентировочно в 13:30