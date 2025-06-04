ФОТО. Гвардиола сыграл против Шевченко. На турнире по гольфу

Пеп Гвардиола провёл очередной турнир Legends Trophy при поддержке своего благотворительного фонда и опубликовал снимки в Instagram.

Среди участников были Андрей Шевченко, Мишель Платини и Джанфранко Дзола.

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Гвардиола, который является заядлым фанатом гольфа, также сам поиграл на турнире.

Минувший сезон стал неудачным для «Ман Сити» — команда осталась без трофеев и заняла 3-е место в АПЛ, но ещё поборется за титул на клубном чемпионате мира.