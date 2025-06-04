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04 июня 2025, 01:16 | Обновлено 04 июня 2025, 01:39
191
0

ФОТО. Гвардиола сыграл против Шевченко. На турнире по гольфу

Необычное сражение Гвардиолы и Шевы

04 июня 2025, 01:16 | Обновлено 04 июня 2025, 01:39
191
0
ФОТО. Гвардиола сыграл против Шевченко. На турнире по гольфу
Instagram. Пеп Гвардиола и Андрей Шевченко

Пеп Гвардиола провёл очередной турнир Legends Trophy при поддержке своего благотворительного фонда и опубликовал снимки в Instagram.

Среди участников были Андрей Шевченко, Мишель Платини и Джанфранко Дзола.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Гвардиола, который является заядлым фанатом гольфа, также сам поиграл на турнире.

Минувший сезон стал неудачным для «Ман Сити» — команда осталась без трофеев и заняла 3-е место в АПЛ, но ещё поборется за титул на клубном чемпионате мира.

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фото lifestyle Пеп Гвардиола Андрей Шевченко Манчестер Сити гольф Мишель Платини Джанфранко Дзола
Максим Лапченко Источник: Instagram
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