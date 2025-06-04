ФОТО. Гвардиола сыграл против Шевченко. На турнире по гольфу
Необычное сражение Гвардиолы и Шевы
Пеп Гвардиола провёл очередной турнир Legends Trophy при поддержке своего благотворительного фонда и опубликовал снимки в Instagram.
Среди участников были Андрей Шевченко, Мишель Платини и Джанфранко Дзола.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Гвардиола, который является заядлым фанатом гольфа, также сам поиграл на турнире.
Минувший сезон стал неудачным для «Ман Сити» — команда осталась без трофеев и заняла 3-е место в АПЛ, но ещё поборется за титул на клубном чемпионате мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб Первой лиги будет использовать стадион «Авангард», который расположен в Ровно
Сергей Старенький продолжит руководить «Диназом» во Второй лиге Украины