ДЕВУШКА ДНЯ. Невероятная Кэрол Кабрино – муза капитана ПСЖ
Знакомимся с очаровательной Кэрол Кабрино
Кэрол Кабрино, супруга капитана ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньоса, известна в Бразилии как телеведущая и певица.
У неё 628 тысяч подписчиков в Instagram и миллионы просмотров на YouTube, где она исполняет каверы на популярные песни.
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Пара познакомилась через Instagram — Маркиньос первым написал Кэрол.
В 2015 году он сделал ей предложение у Эйфелевой башни, а свадьба прошла в 2016-м в Транкосо.
У супругов трое детей, и Кабрино часто приходит с ними на матчи ПСЖ, хотя сама признаётся, что футбол её не увлекает.
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