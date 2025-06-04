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04 июня 2025, 00:40 |
543
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Невероятная Кэрол Кабрино – муза капитана ПСЖ

Знакомимся с очаровательной Кэрол Кабрино

04 июня 2025, 00:40 |
543
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Невероятная Кэрол Кабрино – муза капитана ПСЖ
Instagram. Кэрол Кабрино

Кэрол Кабрино, супруга капитана ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньоса, известна в Бразилии как телеведущая и певица.

У неё 628 тысяч подписчиков в Instagram и миллионы просмотров на YouTube, где она исполняет каверы на популярные песни.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара познакомилась через Instagram — Маркиньос первым написал Кэрол.

В 2015 году он сделал ей предложение у Эйфелевой башни, а свадьба прошла в 2016-м в Транкосо.

У супругов трое детей, и Кабрино часто приходит с ними на матчи ПСЖ, хотя сама признаётся, что футбол её не увлекает.

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фото Маркиньос ПСЖ сборная Бразилии по футболу чемпионат Франции по футболу девушки Лига 1 (Франция) lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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