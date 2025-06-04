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04 июня 2025, 00:16 |
218
0

ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста сборной Украины. На Мальдивах

Жена Сергея Сидорчука наслаждается жизнью

04 июня 2025, 00:16 |
218
0
ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста сборной Украины. На Мальдивах
Instagram. Анна Сидорчук

Анна Сидорчук, жена полузащитника сборной Украины и «Вестерло» Сергея Сидорчука, опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах.

На кадрах она позирует в прозрачном чёрном платье с открытой спиной, и с бокалом игристого в руке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Образ передаёт изящество и атмосферу отдыха на фоне экзотики.

Анна и Сергей воспитывают четверых детей: двух девочек и двух мальчиков.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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