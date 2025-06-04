Другие новости04 июня 2025, 00:16 |
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ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста сборной Украины. На Мальдивах
Жена Сергея Сидорчука наслаждается жизнью
04 июня 2025, 00:16 |
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Анна Сидорчук, жена полузащитника сборной Украины и «Вестерло» Сергея Сидорчука, опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах.
На кадрах она позирует в прозрачном чёрном платье с открытой спиной, и с бокалом игристого в руке.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Образ передаёт изящество и атмосферу отдыха на фоне экзотики.
Анна и Сергей воспитывают четверых детей: двух девочек и двух мальчиков.
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