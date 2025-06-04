Трансфер уже близко. Известно, сколько ПСЖ готов заплатить за Забарного
Самый сильный клуб Европы хочет подписать украинца к старту клубного ЧМ
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный уже в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ», сообщил французский журналист Саша Бенита на своем YouTube-канале.
Парижане предложили английскому клубу за 22-летнего игрока сумму в пределах 45-50 млн евро. Отмечается, что победитель Лиги чемпионов хочет закрыть трансфер украинца в ближайшие дни – до начала клубного чемпионата мира.
Сам Илья уже дал свое согласие на переход в ПСЖ. Бенита считает, что клубы договорятся о переходе защитника за сумму, которая будет не меньше 50 млн евро.
Сообщалось, что Забарный провел разговор с ПСЖ, она касалась россиянина Сафонова.
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