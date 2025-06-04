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  4. Трансфер уже близко. Известно, сколько ПСЖ готов заплатить за Забарного
Франция
04 июня 2025, 00:18 |
420
1

Трансфер уже близко. Известно, сколько ПСЖ готов заплатить за Забарного

Самый сильный клуб Европы хочет подписать украинца к старту клубного ЧМ

04 июня 2025, 00:18 |
420
1
Трансфер уже близко. Известно, сколько ПСЖ готов заплатить за Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный уже в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ», сообщил французский журналист Саша Бенита на своем YouTube-канале.

Парижане предложили английскому клубу за 22-летнего игрока сумму в пределах 45-50 млн евро. Отмечается, что победитель Лиги чемпионов хочет закрыть трансфер украинца в ближайшие дни – до начала клубного чемпионата мира.

Сам Илья уже дал свое согласие на переход в ПСЖ. Бенита считает, что клубы договорятся о переходе защитника за сумму, которая будет не меньше 50 млн евро.

Сообщалось, что Забарный провел разговор с ПСЖ, она касалась россиянина Сафонова.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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apepa
Не делай этого! Ты же обещал мне это Илья!
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