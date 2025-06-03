Алькарас уничтожил Пола. Известна первая полуфинальная пара РГ

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В четвертьфинале испанский теннисист в трех сетах переиграл двенадцатого сеяного Томми Пола (ATP 12) из США.

Для Карлитоса это седьмой полуфинал на турнирах Большого шлема и третий подряд на парижском мейджоре.

Теннисисты провели на корте 1 час и 36 минут. Это было их седьмое противостояние и пятая победа испанца.

Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания) [2] – Томми Пол (США) [12] – 6:0, 6:1, 6:4

В полуфинальном поединке соперником Алькараса будет итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 7).