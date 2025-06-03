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  4. Алькарас уничтожил Пола. Известна первая полуфинальная пара РГ
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 23:14 | Обновлено 03 июня 2025, 23:17
487
1

Алькарас уничтожил Пола. Известна первая полуфинальная пара РГ

Испанский теннисист в трех сетах переиграл американца

03 июня 2025, 23:14 | Обновлено 03 июня 2025, 23:17
487
1
Алькарас уничтожил Пола. Известна первая полуфинальная пара РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В четвертьфинале испанский теннисист в трех сетах переиграл двенадцатого сеяного Томми Пола (ATP 12) из США.

Для Карлитоса это седьмой полуфинал на турнирах Большого шлема и третий подряд на парижском мейджоре.

Теннисисты провели на корте 1 час и 36 минут. Это было их седьмое противостояние и пятая победа испанца.

Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания) [2] – Томми Пол (США) [12] – 6:0, 6:1, 6:4

В полуфинальном поединке соперником Алькараса будет итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 7).

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Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Томми Пол Лоренцо Музетти
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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