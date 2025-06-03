Алькарас уничтожил Пола. Известна первая полуфинальная пара РГ
Испанский теннисист в трех сетах переиграл американца
Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В четвертьфинале испанский теннисист в трех сетах переиграл двенадцатого сеяного Томми Пола (ATP 12) из США.
Для Карлитоса это седьмой полуфинал на турнирах Большого шлема и третий подряд на парижском мейджоре.
Теннисисты провели на корте 1 час и 36 минут. Это было их седьмое противостояние и пятая победа испанца.
Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания) [2] – Томми Пол (США) [12] – 6:0, 6:1, 6:4
В полуфинальном поединке соперником Алькараса будет итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 7).
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