Музетти стал первым полуфиналистом Ролан Гаррос 2025

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 7) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В четвертьфинале финала итальянец в четырех сетах переиграл американца Фрэнсиса Тиафо (ATP 16).

Для Музетти это второй полуфинал на турнирах Большого шлема и дебютный на Ролан Гаррос.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 50 минут. Это было их шестое противостояние и третья победа итальянца.

Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия) [8] – Фрэнсис Тиафо (США) [15] – 6:2, 4:6, 7:5, 6:2

Лоренцо одержал пятую победу над топ-20 на турнирах Большого шлема.

Следующим соперником итальянского теннисиста будет победитель четвертьфинального поединка Карлос Алькарас (Испания, ATP 2) – Томми Пол (США, ATP 12).