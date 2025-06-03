Музетти стал первым полуфиналистом Ролан Гаррос 2025
Итальянец в четырех сетах переиграл американца Фрэнсиса Тиафо
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 7) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В четвертьфинале финала итальянец в четырех сетах переиграл американца Фрэнсиса Тиафо (ATP 16).
Для Музетти это второй полуфинал на турнирах Большого шлема и дебютный на Ролан Гаррос.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 50 минут. Это было их шестое противостояние и третья победа итальянца.
Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал
Лоренцо Музетти (Италия) [8] – Фрэнсис Тиафо (США) [15] – 6:2, 4:6, 7:5, 6:2
Лоренцо одержал пятую победу над топ-20 на турнирах Большого шлема.
Следующим соперником итальянского теннисиста будет победитель четвертьфинального поединка Карлос Алькарас (Испания, ATP 2) – Томми Пол (США, ATP 12).
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