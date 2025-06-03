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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 18:38 | Обновлено 03 июня 2025, 18:50
2185
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полная перестройка. Клуб УПЛ назначил спортивного директора

Евгений Кочерга стал новым спортдиром клуба

03 июня 2025, 18:38 | Обновлено 03 июня 2025, 18:50
2185
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полная перестройка. Клуб УПЛ назначил спортивного директора
ФК Александрия. Евгений Кочерга

Клуб УПЛ Александрия объявил о назначении Евгения Кочерги новым спортивным директором клуба. Кочерга ранее возглавлял департамент селекции клуба.

По итогам сезона Александрия попрощалась со спортивным директором Иваном Телько, главным тренером Русланом Ротанем, наставником команды U-19 Александром Карповым, а также рядом ведущих игроков, включая Ивана Калюжного.

Кочерга будет осуществлять селекционную деятельность, координировать взаимодействие между руководством клуба и тренерским штабом, а также будет заниматься формированием трансферной политики клуба.

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Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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