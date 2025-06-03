ОФИЦИАЛЬНО. Полная перестройка. Клуб УПЛ назначил спортивного директора

Клуб УПЛ Александрия объявил о назначении Евгения Кочерги новым спортивным директором клуба. Кочерга ранее возглавлял департамент селекции клуба.

По итогам сезона Александрия попрощалась со спортивным директором Иваном Телько, главным тренером Русланом Ротанем, наставником команды U-19 Александром Карповым, а также рядом ведущих игроков, включая Ивана Калюжного.

Кочерга будет осуществлять селекционную деятельность, координировать взаимодействие между руководством клуба и тренерским штабом, а также будет заниматься формированием трансферной политики клуба.