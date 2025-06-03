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Англия
03 июня 2025, 17:52 | Обновлено 03 июня 2025, 17:59
544
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал вратаря Ливерпуля

Келлехер перешел в Брентфорд

03 июня 2025, 17:52 | Обновлено 03 июня 2025, 17:59
544
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал вратаря Ливерпуля
ФК Брентфор. Куивин Келлехер

Клуб АПЛ Брентфорд объявил о переходе вратаря Ливерпуля Куивина Келлехера. Трансфер оценивается в 12,5 миллиона фунтов, контракт подписан на 5 лет.

26-летний страж ворот был резервистом основного кипера Алиссона. В минувшем сезоне Келлехер провел 20 матчей, подменяя бразильца во время его травмы.

В том числе вратарь сыграл 10 матчей в АПЛ и 4 – в Лиге чемпионов.

Брентфорд, за который выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк, ранее во вторник продал вратаря Марка Флеккена в Байер.

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Куивин Келлехер Брентфорд Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Егор Ярмолюк
Иван Зинченко Источник: ФК Брентфорд
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