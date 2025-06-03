ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал вратаря Ливерпуля
Келлехер перешел в Брентфорд
Клуб АПЛ Брентфорд объявил о переходе вратаря Ливерпуля Куивина Келлехера. Трансфер оценивается в 12,5 миллиона фунтов, контракт подписан на 5 лет.
26-летний страж ворот был резервистом основного кипера Алиссона. В минувшем сезоне Келлехер провел 20 матчей, подменяя бразильца во время его травмы.
В том числе вратарь сыграл 10 матчей в АПЛ и 4 – в Лиге чемпионов.
Брентфорд, за который выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк, ранее во вторник продал вратаря Марка Флеккена в Байер.
Caoimhín Kelleher 🤝 2031 pic.twitter.com/L6t2pvjiC6— Brentford FC (@BrentfordFC) June 3, 2025
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