ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал вратаря Ливерпуля

Клуб АПЛ Брентфорд объявил о переходе вратаря Ливерпуля Куивина Келлехера. Трансфер оценивается в 12,5 миллиона фунтов, контракт подписан на 5 лет.

26-летний страж ворот был резервистом основного кипера Алиссона. В минувшем сезоне Келлехер провел 20 матчей, подменяя бразильца во время его травмы.

В том числе вратарь сыграл 10 матчей в АПЛ и 4 – в Лиге чемпионов.

Брентфорд, за который выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк, ранее во вторник продал вратаря Марка Флеккена в Байер.