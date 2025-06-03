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  4. Спортдир Жироны: «Подписали игроков на место Довбика, а они забили 7 голов»
Испания
03 июня 2025, 17:31 | Обновлено 03 июня 2025, 17:56
1357
0

Спортдир Жироны: «Подписали игроков на место Довбика, а они забили 7 голов»

Карсель разочарован трансферами клуба

03 июня 2025, 17:31 | Обновлено 03 июня 2025, 17:56
1357
0
Спортдир Жироны: «Подписали игроков на место Довбика, а они забили 7 голов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор Жироны Кике Карсель одной из причин неудачи команды в сезоне назвал слабую работу на трансферном рынке.

Клуб продал ведущего бомбардира Артема Довбика в Рому, а игроки, пришедшие ему на замену, не сумели компенсировать потерю украинца.

«Минувшим летом было плохое трансферное окно. Продали Довбика, а два форварда, подписанных взамен, забили 7 голов на двоих. Это был сложный сезон во многих аспектах, в том числе трансферном».

«У нас постоянно по 8-10 новичков за трансферное окно – теперь мне бы хотелось больше стабильности состава, хотелось бы сохранять основу», – сказал Карсель.

В минувшем сезоне Жирона впервые сыграла в Лиге чемпионов, однако в Ла Лиге команда до последних туров боролась за выживание.

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Кике Карсель Артем Довбик Жирона Ла Лига трансферы трансферы Лиги 1
Иван Зинченко Источник: AS
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