Спортдир Жироны: «Подписали игроков на место Довбика, а они забили 7 голов»
Карсель разочарован трансферами клуба
Спортивный директор Жироны Кике Карсель одной из причин неудачи команды в сезоне назвал слабую работу на трансферном рынке.
Клуб продал ведущего бомбардира Артема Довбика в Рому, а игроки, пришедшие ему на замену, не сумели компенсировать потерю украинца.
«Минувшим летом было плохое трансферное окно. Продали Довбика, а два форварда, подписанных взамен, забили 7 голов на двоих. Это был сложный сезон во многих аспектах, в том числе трансферном».
«У нас постоянно по 8-10 новичков за трансферное окно – теперь мне бы хотелось больше стабильности состава, хотелось бы сохранять основу», – сказал Карсель.
В минувшем сезоне Жирона впервые сыграла в Лиге чемпионов, однако в Ла Лиге команда до последних туров боролась за выживание.
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