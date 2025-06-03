ВИДЕО. Игроки сборной Украины оценили спарринг и подготовку к Евро U-21

В понедельник молодежная сборная Украины U-21 в контрольном матче обыграла молодежную команду Мурсии со счетом 4:0.

Украинские футболисты оценили спарринг и подготовку к чемпионату Европы, который стартует уже 12 июня. Украина сыграет в группе с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Илья Квасница (полузащитник): «Шлифуем командную игру. Много тактики, много игровой структуры – оборона, атака».

Назар Волошин (полузащитник): «Установка тренера была перенести на игру то, что мы отрабатывали на тренировках. Полагаю, очень хороший матч провели, забили много голов».

Антон Царенко (полузащитник): Провели контрольный поединок против Мурсии, все получили игровую практику. Мне кажется, это хорошая подготовка и хороший опыт перед началом финального турнира».