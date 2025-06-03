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Чемпионат Европы
03 июня 2025, 17:24 | Обновлено 03 июня 2025, 17:41
302
0

ВИДЕО. Игроки сборной Украины оценили спарринг и подготовку к Евро U-21

Молодежная сборная обыграла Мурсию

03 июня 2025, 17:24 | Обновлено 03 июня 2025, 17:41
302
0
ВИДЕО. Игроки сборной Украины оценили спарринг и подготовку к Евро U-21
УАФ

В понедельник молодежная сборная Украины U-21 в контрольном матче обыграла молодежную команду Мурсии со счетом 4:0.

Украинские футболисты оценили спарринг и подготовку к чемпионату Европы, который стартует уже 12 июня. Украина сыграет в группе с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Илья Квасница (полузащитник): «Шлифуем командную игру. Много тактики, много игровой структуры – оборона, атака».

Назар Волошин (полузащитник): «Установка тренера была перенести на игру то, что мы отрабатывали на тренировках. Полагаю, очень хороший матч провели, забили много голов».

Антон Царенко (полузащитник): Провели контрольный поединок против Мурсии, все получили игровую практику. Мне кажется, это хорошая подготовка и хороший опыт перед началом финального турнира».

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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