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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 16:53 | Обновлено 03 июня 2025, 16:55
397
2

Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины

Клубам нужно готовиться к еврокубкам

03 июня 2025, 16:53 | Обновлено 03 июня 2025, 16:55
397
2
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
ФК Шахтер

Еще до завершения сезона 2024/25 было известно, что клубы, претендовавшие на проведение матчи за Суперкубок Украины, решили отказаться от этого поединка.

Журналист Виктор Вацко объяснил причину.

«Клубы это проговорили и решили не проводить Суперкубок из-за логистики. Наши команды, Динамо и Шахтер, будут играть в еврокубках с первых раундов квалификации, поэтому сейчас не время играть Суперкубок».

«Решили вернуться к этому вопросу после войны», – сказал Вацко.

Динамо будет начинать сезон в квалификации Лиги чемпионов, а Шахтер – в квалификации Лиги Европы.

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Шахтер Донецк Динамо Киев Суперкубок Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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uausa
Ого. То тепер клуби самі вирішують грати чи не грати?
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0
SHN
Вообще по тенденции чем больше послаблений,тем меньше толку в ЕК.
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0
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