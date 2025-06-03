Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины

Еще до завершения сезона 2024/25 было известно, что клубы, претендовавшие на проведение матчи за Суперкубок Украины, решили отказаться от этого поединка.

Журналист Виктор Вацко объяснил причину.

«Клубы это проговорили и решили не проводить Суперкубок из-за логистики. Наши команды, Динамо и Шахтер, будут играть в еврокубках с первых раундов квалификации, поэтому сейчас не время играть Суперкубок».

«Решили вернуться к этому вопросу после войны», – сказал Вацко.

Динамо будет начинать сезон в квалификации Лиги чемпионов, а Шахтер – в квалификации Лиги Европы.