Остался в Карпатах. У Лупашко было предложение тренировать в Италии

Наставник Карпат Владислав Лупашко рассказал, что у него было предложение работать в Италии, однако специалисту предложили работу в Серии B, втором по силе дивизионе.

«Да, из Европы был интерес. Мне звонили из Италии. В Серии А не знают о существовании украинских тренеров. Это была Серия B», – сказал Лупашко.

Наставник Карпат провел первый сезон со львовской командой. По итогам чемпионата Карпаты могли выйти в еврокубки, однако проиграли в последнем туре и финишировали в УПЛ шестыми.