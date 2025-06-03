Украина. Премьер лига03 июня 2025, 19:40 |
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Остался в Карпатах. У Лупашко было предложение тренировать в Италии
Лупашко не захотел в Серию B
03 июня 2025, 19:40 |
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Наставник Карпат Владислав Лупашко рассказал, что у него было предложение работать в Италии, однако специалисту предложили работу в Серии B, втором по силе дивизионе.
«Да, из Европы был интерес. Мне звонили из Италии. В Серии А не знают о существовании украинских тренеров. Это была Серия B», – сказал Лупашко.
Наставник Карпат провел первый сезон со львовской командой. По итогам чемпионата Карпаты могли выйти в еврокубки, однако проиграли в последнем туре и финишировали в УПЛ шестыми.
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