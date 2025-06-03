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  4. Остался в Карпатах. У Лупашко было предложение тренировать в Италии
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 19:40 |
357
0

Остался в Карпатах. У Лупашко было предложение тренировать в Италии

Лупашко не захотел в Серию B

03 июня 2025, 19:40 |
357
0
Остался в Карпатах. У Лупашко было предложение тренировать в Италии
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Наставник Карпат Владислав Лупашко рассказал, что у него было предложение работать в Италии, однако специалисту предложили работу в Серии B, втором по силе дивизионе.

«Да, из Европы был интерес. Мне звонили из Италии. В Серии А не знают о существовании украинских тренеров. Это была Серия B», – сказал Лупашко.

Наставник Карпат провел первый сезон со львовской командой. По итогам чемпионата Карпаты могли выйти в еврокубки, однако проиграли в последнем туре и финишировали в УПЛ шестыми.

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Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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