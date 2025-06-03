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  4. Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 15:13 |
54
0

Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

03 июня 2025, 15:13 |
54
0
Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

3 июня состоятся матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части мужской сетки.

Ориентировочно в 21:15 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Томми Пол (США, ATP 12) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

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Это будет шестая седьмая соперников. Счет 4:2 в пользу Тиафо.

Победитель противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Лоренцо Музетти, либо против Фрэнсиса Тиафо.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Томми Пол Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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