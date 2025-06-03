Скандальный пенальти Альвареса. Внесены изменения в правила футбола
IFAB прояснила правила по поводу двойного касания
Организация IFAB, которая занимается вопросами утверждения и изменения правил футбола, на своем заседании уточнила ситуацию, когда игрок во время исполнения пенальти дважды касается к мячу.
Такое произошло в серии пенальти плей-офф Лиги чемпионов между Реалом и Атлетико, когда форвард Атлетико Хулиан Альварес дважды коснулся к мячу при ударе и гол игрока отменили.
Это вызвало бурю негодования и эмоций как со стороны болельщиков, так и экспертов.
IFAB утверждает, что арбитр все сделал правильно, однако теперь в правило внесено дополнение: в том случае, если игрок очевидно случайно делает двойное касание и забивает, то пенальти перебивается.
Если игрок промахивается, то удар просто засчитывается как промах.
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