Скандальный пенальти Альвареса. Внесены изменения в правила футбола

Организация IFAB, которая занимается вопросами утверждения и изменения правил футбола, на своем заседании уточнила ситуацию, когда игрок во время исполнения пенальти дважды касается к мячу.

Такое произошло в серии пенальти плей-офф Лиги чемпионов между Реалом и Атлетико, когда форвард Атлетико Хулиан Альварес дважды коснулся к мячу при ударе и гол игрока отменили.

Это вызвало бурю негодования и эмоций как со стороны болельщиков, так и экспертов.

IFAB утверждает, что арбитр все сделал правильно, однако теперь в правило внесено дополнение: в том случае, если игрок очевидно случайно делает двойное касание и забивает, то пенальти перебивается.

Если игрок промахивается, то удар просто засчитывается как промах.