Грикспор объяснил причину снятия в матче против третьей ракетки мира

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор (ATP 35) не смог доиграть поединок 1/8 финала Открытого чемпионата Франции против третьей ракетки мира Александра Зверева.

Он начал с преимуществом 3:0 по геймам, взяв две свои подачи и оформив брейк, но вскоре игра развалилась. В итоге Таллон Грикспор снялся во втором сете и завершил выступление на Ролан Гаррос 2025.

На послематчевой пресс-конференции теннисист объяснил, с какой физической проблемой он столкнулся.

«К сожалению, сегодня утром, во время разминки, на последних подачах я порвал одну из брюшных мышц, и сейчас не могу подавать в полную силу. С тех пор я попробовал все. МРТ ничего не показало, возможно, потому что прошло слишком мало времени после разрыва мышцы.

Я действительно пытался все. В первом сете я подавал со скоростью 150 километров в час. Я был готов не на 100%, но старался сделать все, что мог».