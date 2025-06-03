Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Грикспор объяснил причину снятия в матче против третьей ракетки мира
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 14:20 | Обновлено 03 июня 2025, 15:40
170
0

Грикспор объяснил причину снятия в матче против третьей ракетки мира

Нидерландский теннисист не смог доиграть четвертьфинальный поединок

03 июня 2025, 14:20 | Обновлено 03 июня 2025, 15:40
170
0
Грикспор объяснил причину снятия в матче против третьей ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллон Грикспор

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор (ATP 35) не смог доиграть поединок 1/8 финала Открытого чемпионата Франции против третьей ракетки мира Александра Зверева.

Он начал с преимуществом 3:0 по геймам, взяв две свои подачи и оформив брейк, но вскоре игра развалилась. В итоге Таллон Грикспор снялся во втором сете и завершил выступление на Ролан Гаррос 2025.

На послематчевой пресс-конференции теннисист объяснил, с какой физической проблемой он столкнулся.

«К сожалению, сегодня утром, во время разминки, на последних подачах я порвал одну из брюшных мышц, и сейчас не могу подавать в полную силу. С тех пор я попробовал все. МРТ ничего не показало, возможно, потому что прошло слишком мало времени после разрыва мышцы.

Я действительно пытался все. В первом сете я подавал со скоростью 150 километров в час. Я был готов не на 100%, но старался сделать все, что мог».

По теме:
Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дрейпер – об Алькарасе и Синнере: «Нужно многое сделать, чтобы догнать их»
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. 1/4 финала Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Ролан Гаррос 2025 Таллон Грикспор Александр Зверев
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03 июня 2025, 09:12 0
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа

Украинский боксер является фаворитом поединка

Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 03 июня 2025, 11:30 0
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/4 финала мейджора состоится 3 июня и начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву

Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Футбол | 03.06.2025, 07:40
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 02.06.2025, 20:54
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 03.06.2025, 12:30
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2025. Где и когда состоится матч?
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2025. Где и когда состоится матч?
01.06.2025, 12:41 4
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
02.06.2025, 05:57
Футбол
Камбек Свитолиной. Стали известны 4 четвертьфиналистки Ролан Гаррос из 8
Камбек Свитолиной. Стали известны 4 четвертьфиналистки Ролан Гаррос из 8
02.06.2025, 06:45 1
Теннис
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
01.06.2025, 09:14 4
Бокс
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
02.06.2025, 04:44 1
Бокс
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 18
Бокс
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
02.06.2025, 07:48 5
Футбол
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
02.06.2025, 08:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем