Л. Киченок / Павич – Кравчик / Скупски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2025.

В четвертьфинале украинка вместе со своим напарником Мате Павичем (Хорватия) сыграет против тандема Дезире Кравчик (США) / Нил Скупски (Великобритания). Поединок состоится четвертым запуском на корте имени Сюзан Ленглен. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победители противостояния в полуфинале поборются либо против Тейлор Таунсенд и Эвана Кинга, либо против Лауры Зигемунд и Эдуара Роже-Васслена.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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