Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Павич – Кравчик / Скупски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 13:54 | Обновлено 03 июня 2025, 13:55
106
0

Л. Киченок / Павич – Кравчик / Скупски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала смешанного парного разряда Ролан Гаррос 2025

03 июня 2025, 13:54 | Обновлено 03 июня 2025, 13:55
106
0
Л. Киченок / Павич – Кравчик / Скупски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мате Павич и Людмила Киченок

3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2025.

В четвертьфинале украинка вместе со своим напарником Мате Павичем (Хорватия) сыграет против тандема Дезире Кравчик (США) / Нил Скупски (Великобритания). Поединок состоится четвертым запуском на корте имени Сюзан Ленглен. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победители противостояния в полуфинале поборются либо против Тейлор Таунсенд и Эвана Кинга, либо против Лауры Зигемунд и Эдуара Роже-Васслена.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Лоренцо Музетти – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинцев на Ролан Гаррос 2025 на 3 июня
Нил Скупски Мате Павич Дезире Кравчик Людмила Киченок смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2025, 23:37 8
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Итальянский теннисист переиграл Андрея Рублева

Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Футбол | 03 июня 2025, 07:40 11
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата

«Ворскла» может так и не стартовать в Первой лиге в следующем сезоне

Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 02.06.2025, 20:54
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Сборная Украины прибыла в Канаду, где примет участие в товарищеском турнире
Футбол | 03.06.2025, 08:48
Сборная Украины прибыла в Канаду, где примет участие в товарищеском турнире
Сборная Украины прибыла в Канаду, где примет участие в товарищеском турнире
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Футбол | 02.06.2025, 23:59
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 18
Бокс
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
02.06.2025, 07:48 5
Футбол
ФОТО. Предатель. Украинский коллаборант qweall получил паспорт рф
ФОТО. Предатель. Украинский коллаборант qweall получил паспорт рф
01.06.2025, 11:13 11
Киберспорт
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
01.06.2025, 17:31 11
Теннис
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
02.06.2025, 00:21
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
02.06.2025, 05:57
Футбол
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»
02.06.2025, 04:44 1
Бокс
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем