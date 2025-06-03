Л. Киченок / Павич – Кравчик / Скупски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала смешанного парного разряда Ролан Гаррос 2025
3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2025.
В четвертьфинале украинка вместе со своим напарником Мате Павичем (Хорватия) сыграет против тандема Дезире Кравчик (США) / Нил Скупски (Великобритания). Поединок состоится четвертым запуском на корте имени Сюзан Ленглен. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победители противостояния в полуфинале поборются либо против Тейлор Таунсенд и Эвана Кинга, либо против Лауры Зигемунд и Эдуара Роже-Васслена.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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