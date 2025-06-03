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Товарищеские матчи
03 июня 2025, 12:56 | Обновлено 03 июня 2025, 12:58
41
1

Таиланд – Индия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 4 июня в 15:30 по Киеву

03 июня 2025, 12:56 | Обновлено 03 июня 2025, 12:58
41
1
Таиланд – Индия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Таиланда

4 июня на «Таммасат Стэдиум» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Таиланда сыграет против сборной Индии. Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

Таиланд

Команда дебютировала на Кубка Азии в 1972-м году, и сразу стала третьей – впрочем, тогда страна принимала турнир. После этого она еще дважды переживала неплохие отрезки. Сначала в конце прошлого и начале этого века получалось 5 раз кряду принять участие в турнире, впрочем, неизменно вылетая по итогам группового этапа. А нынешнее поколение смогло играть в 1/8 в обоих крайних розыгрышах.

Сейчас сборная тоже смотрится вполне по-боевому, с оговорками о своем уровне. Это финалист турнира АСЕАН, правда, оба матча решающего раунда были проиграны соседнему Вьетнаму. Сейчас же начинается отбор на следующий Кубок Азии. В марте получилось обыграть Шри-Ланку, а перед поездкой в Туркменистан решили провести контрольный поединок против соседа.

Индия

Сборная сама виновна в том, что не имеет опыта выступления на мундиалях. Она была в числе участников в 1950-м году, но отказалась отправляться в Бразилию. Больше такого шанса не было. Впрочем, и на Кубке Азии индусы появлялись эпизодически (хотя в 1964-м дебютант сразу взял «серебро»). Только нынешнее поколение там стабильно успешно: с 2011-го года ездили уже на три таких чемпионата, пропустив всего один.

Последние результаты откровенно не впечатляют. С конца 2023-го года вообще не получалось выигрывать. Серию прервали только в марте, когда оформили 3-0 в товарищеском поединке с Мальдивами на своем поле. Но и то после этого, играя там же в отборе на Кубок Азии, уже ограничились нулевой ничьей против Бангладеша.

Статистика личных встреч

Всего за историю было семь матчей. Сначала было три победы тайцев при паре ничьих, потом дважды выиграла Индия – впрочем, это было еще в 2019-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят каких-то аргументов в пользу гостей. Таиланд не так чтобы явные фавориты, но на своем поле должны побеждать достаточно скромного противника (коэффициент – 1,9).

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Павло
Ось матч і анонс, якого всі з нетерпінням чекали 
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