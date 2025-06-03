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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2025, 12:42 |
472
0

Наставник сборной Украины U-20: «Корея – фаворит нашей группы в отборе»

Дмитрий Михайленко прокомментировал итоги жеребьевки и предстоящий сбор в Испании

03 июня 2025, 12:42 |
472
0
Наставник сборной Украины U-20: «Корея – фаворит нашей группы в отборе»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко рассказал о планах работы на тренировочном сборе в Испании и поделился впечатлениями от результатов жеребьевки ЧМ-2025.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) получила путевку на чемпионат мира-2025 (U-20) и начала тренировочный сбор в Испании. Во время этого сбора сине-желтые сыграют два товарищеских поединка: 6 июня – против сборной Марокко U-20, а 10-го числа – с командой США U-19.

Перед началом работы главный тренер украинцев Дмитрий Михайленко ответил на вопросы официального сайта УАФ.

– Состав, который вы выбрали на этот сбор, не сильно изменился по сравнению с тем, что был в марте. О чем это говорит?

– В своем большинстве состав тот же, но все равно есть игроки, которые травмировались и вынуждены были остаться дома, поэтому мы, к сожалению, сделали экстренные замены.

– Какую будете ставить цель перед собой и командой в Испании?

– Мы будем продолжать выстраивать игру, которую хотим видеть в сборной, работать над принципами. Конечно, хотим посмотреть разные варианты взаимодействия. У нас вырисовывается достаточно серьезная конкуренция в полузащите.

– На этом сборе вы сыграете со сборными Марокко и США. Это хорошие оппоненты?

– Бесспорно. Сборные США и Марокко – качественные команды, поэтому я уверен, что товарищеские поединки с этими соперниками дадут нам много полезной информации.

– Как вам жеребьевка чемпионата мира? Кто лидер нашей группы?

– На бумаге фаворитом выглядит сборная Кореи, игроки этой страны стабильно демонстрируют качественный уровень.

– Знаете ли вы что-нибудь о Парагвае и Панаме?

⁠– Да, я следил за Кубком Южной Америки, видел одну игру Парагвая и хайлайты из других матчей. О сборной Панамы на жеребьевке я успел пообщаться с коллегами из США. Несмотря на это, нужно уже сейчас начинать изучать каждого противника, готовиться, потому что все наши оппоненты довольно опасны.

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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