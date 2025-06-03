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  4. Анастасия Соболева – Амандин Эсс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 июня 2025, 11:23 |
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Анастасия Соболева – Амандин Эсс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию квалификационного матча турнира WTA 125 в Макарске

03 июня 2025, 11:23 |
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Анастасия Соболева – Амандин Эсс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

3 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В единственном матче квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Амандин Эсс (WTA 289). Поединок состоится первым запуском на корте №1 и начнется ориентировочно в 12:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку соревнований.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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