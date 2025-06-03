Анастасия Соболева – Амандин Эсс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию квалификационного матча турнира WTA 125 в Макарске
3 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Макарске (Хорватия).
В единственном матче квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Амандин Эсс (WTA 289). Поединок состоится первым запуском на корте №1 и начнется ориентировочно в 12:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния выйдет в основную сетку соревнований.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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