В 38-летнем возрасте скончался экс-футболист украинской первой лиги

В ночь со 2 на 3 июня в Ивано-Франковске скончался экс-футболист перволигового ивано-франковского «Спартака» и ряд других профессиональных и любительских команд из Прикарпатья Иван Цыпердюк. После начала полномасштабной войны Иван нес службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Иван Ципердюк родился 10 октября 1986 года в Ивано-Франковске, где начал заниматься футболом в ДЮСШ-3. В профессиональном футболе Иван, игравший в амплуа полузащитника, дебютировал в 2005 году в составе команды второй лиги «Черногора» из Ивано-Франковска, и уже в течение сезона 2005-2006 годов он перешел в состав ведущей команды города «Спартак» («Прикарпатье»), ща которое отыграл в первой лиге 26 матчей.

Иван Цыпердюк в матче против запорожского "Металлурга"

В 2008-2010 годах Иван играл в составе любительской команды «Карпаты» (Яремче), в составе которой в 2009 году стал обладателем Кубка Украины среди любительских команд и в том же году приложился к эпической победе яремчанского коллектива в 1/16 финала Кубка Украины со счетом 5:4 над вышелоговой «Волынью». В 2011 году Цыпердюк стал игроком команды первой лиги «Энергетик» из Бурштына, в которой играл до конца года и сыграл 29 матчей чемпионата Украины.

"Карпаты" (Яремче)

С 2012 по 2016 год Ципердюк играл в составе ряда любительских команд Ивано-Франковской области, а в 2017-2021-м выступал в составе футзальных команд на первенство города Калуша.

С началом полномасштабной войны Иван Цыпердюк вступил в ряды Вооруженных сил Украины, в последнее время был переведен в Ивано-Франковск. Один из бывших игроков «Прикарпатья» рассказал Sport.ua, что Иван попал в больницу, впал в кому. Спасти жизнь мужчине медики не смогли. У Ивана остались жена и две дочери.

«Мой верный и лучший друг Иван, почему так знает только Бог? – пишет бывший голкипер, ныне воин и близкий друг Цыпердюка Николай Плетеницкий. – Мы с тобой прошли всю студенческую жизнь нога в ногу и жили душа в душу. Создали семьи и дружили ими. Сколько можно вспомнить приятных побед и горьких поражений. Маленький мой Заб Джуда, ты уже никогда не скажешь мне «здоров, лапайка» или «воротарисько». Не встретишь, если бы я приехал к тебе в родительский дом или твою семью. Искренне не поддержишь и не пожалеешь, когда мне будет тяжело. А ты это делал искренне, со светлой душой и каждый раз шел на помощь. Цыпа, а как мы должны петь после проклятой войны «Три браття з Прикарпаття»… Мне тебя будет очень не хватать в этой земной жизни, потому что таких как ты больше нет… Вечная тебе память и Царства небесного, Иван «Цыпа», ты навсегда в строю».