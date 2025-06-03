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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Гризманном. Атлетико подписал контракт с капитаном
Испания
03 июня 2025, 09:44 |
516
1

ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Гризманном. Атлетико подписал контракт с капитаном

Коке остается в Мадриде

03 июня 2025, 09:44 |
516
1
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Гризманном. Атлетико подписал контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Мадридский «Атлетико» официально объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Коке, являющимся капитаном команды. Об этом пишет пресс-служба клуба.

По официальным данным, новое соглашение испанца Коке с мадридским клубом действует до 30 июня 2026 года. Предварительное соглашение 33-летнего испанца истекало этим летом. О возможности ежегодно продлевать контракт на один год стороны договорились еще прошлым летом.

Коке является питомцем Атлетико и всю карьеру провел в этом клубе. В его активе рекордный 681 матч за «матрасников», в которых он забил 48 мячей и сделал 119 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба

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Коке (Хорхе Меродио) продление контракта Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Атлетико Мадрид
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Комментарии 1
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Mark4854590
Що зберігають склад це добре. Але без підсилення так і залишатимуться без трофеїв
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