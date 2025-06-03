ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Гризманном. Атлетико подписал контракт с капитаном

Мадридский «Атлетико» официально объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Коке, являющимся капитаном команды. Об этом пишет пресс-служба клуба.

По официальным данным, новое соглашение испанца Коке с мадридским клубом действует до 30 июня 2026 года. Предварительное соглашение 33-летнего испанца истекало этим летом. О возможности ежегодно продлевать контракт на один год стороны договорились еще прошлым летом.

Коке является питомцем Атлетико и всю карьеру провел в этом клубе. В его активе рекордный 681 матч за «матрасников», в которых он забил 48 мячей и сделал 119 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба