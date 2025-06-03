Клуб Украинской Премьер-лиги планирует играть в еврокубках в двух странах

Донецкий «Шахтер» по итогам сезона 2024/25 Украинской Премьер-лиги занял третье место в турнирной таблице, а также стал обладателем Кубка.

В июле подопечные Арды Турана начнут свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Если «горняки» сумеют пробиться в групповой этап этого турнира (или Лиги конференций), то будут играть домашние матчи в польском городе Краков.

Однако, поединки всех раундов квалификации «Шахтер» намерен провести в другой стране. По сообщениям источника, украинская команда будет играть эти матчи там же, где будет проводить тренировочные сборы, чтобы избежать проблем с логистикой.

На данный момент пока неизвестно, в каком городе и стране будут готовиться к новому сезону футболисты «Шахтера».

Жеребьевка первого раунда Лиги Европы состоится 18 июня. Донецкий клуб выйдет на поле 10 и 17 июля, чтобы провести свои матчи первого раунда квалификации.