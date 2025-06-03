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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 09:41 | Обновлено 03 июня 2025, 10:10
1140
0

Клуб Украинской Премьер-лиги планирует играть в еврокубках в двух странах

«Шахтер» не будет ехать в Польшу, чтобы провести матчи квалификации

03 июня 2025, 09:41 | Обновлено 03 июня 2025, 10:10
1140
0
Клуб Украинской Премьер-лиги планирует играть в еврокубках в двух странах
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» по итогам сезона 2024/25 Украинской Премьер-лиги занял третье место в турнирной таблице, а также стал обладателем Кубка.

В июле подопечные Арды Турана начнут свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Если «горняки» сумеют пробиться в групповой этап этого турнира (или Лиги конференций), то будут играть домашние матчи в польском городе Краков.

Однако, поединки всех раундов квалификации «Шахтер» намерен провести в другой стране. По сообщениям источника, украинская команда будет играть эти матчи там же, где будет проводить тренировочные сборы, чтобы избежать проблем с логистикой.

На данный момент пока неизвестно, в каком городе и стране будут готовиться к новому сезону футболисты «Шахтера».

Жеребьевка первого раунда Лиги Европы состоится 18 июня. Донецкий клуб выйдет на поле 10 и 17 июля, чтобы провести свои матчи первого раунда квалификации.

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Лига Европы Лига конференций чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк стадионы
Николай Титюк Источник: Telegram
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