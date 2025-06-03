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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 09:07 |
497
0

Металлист 1925 подпишет бывшего игрока киевского Динамо после выхода в УПЛ

Денис Антюх присоединится к харьковскому клубу на правах свободного агента

03 июня 2025, 09:07 |
497
0
Металлист 1925 подпишет бывшего игрока киевского Динамо после выхода в УПЛ
УПЛ. Денис Антюх

Вингер луганской «Зари» Денис Антюх покинет клуб во время летнего трансферного окна – об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык. В услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Металлист 1925», который по итогам нынешнего сезона завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу.

Сообщается, что харьковский клуб договорился с игроком о переходе, Антюх присоединится к новому клубу на правах свободного агента. В июне у вингера заканчивается контракт с «Зарей».

«Металлист 1925» пытался подписать Дениса еще во время зимнего трансферного окна, однако тогда клубы не договорились из-за финансов. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Харьковский коллектив занял третье место в Чемпионской группе Первой лиги, после чего провел два поединка плей-офф за право играть в элитном дивизионе. Подопечные Александра Чижова одолели киевский «Левый Берег» – 1:0, 1:0.

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Металлист 1925 Заря Луганск Денис Антюх Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
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Gargantua81
зачем им столько вингеров?
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