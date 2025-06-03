Металлист 1925 подпишет бывшего игрока киевского Динамо после выхода в УПЛ

Вингер луганской «Зари» Денис Антюх покинет клуб во время летнего трансферного окна – об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык. В услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Металлист 1925», который по итогам нынешнего сезона завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу.

Сообщается, что харьковский клуб договорился с игроком о переходе, Антюх присоединится к новому клубу на правах свободного агента. В июне у вингера заканчивается контракт с «Зарей».

«Металлист 1925» пытался подписать Дениса еще во время зимнего трансферного окна, однако тогда клубы не договорились из-за финансов. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Харьковский коллектив занял третье место в Чемпионской группе Первой лиги, после чего провел два поединка плей-офф за право играть в элитном дивизионе. Подопечные Александра Чижова одолели киевский «Левый Берег» – 1:0, 1:0.