«Были задолженности». Ротань рассказал, что думает о проблемах Александрии

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань, который в сезоне 2024/25 завоевал серебряные награды чемпионата Украины с «Александрией», прокомментировал информацию о долгах своего бывшего клуба:

«Несмотря на какие-либо финансовые проблемы, у нас была цель и мы говорили об этом с футболистами. Сейчас в Украине очень тяжело, я благодарен президенту команды за то, что он делал максимум в этой ситуации.

У нас были задолженности – и зарплата, и премия. Я считаю, что мы себя вели профессионально по отношению к президенту, я ему благодарен за то, что он делал для нас.

Это второе место мы считаем своей победой, и я думаю, что мы принесли положительные эмоции и болельщикам, и президенту. У нас был баланс между легионерами и украинцами, никто никому не диктовал свои условия, все всё понимали, поэтому и имеем сегодня такой результат», – рассказал Ротань.