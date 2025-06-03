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  4. «Были задолженности». Ротань рассказал, что думает о проблемах Александрии
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 09:21 | Обновлено 03 июня 2025, 09:43
1212
0

«Были задолженности». Ротань рассказал, что думает о проблемах Александрии

Наставник «Полесья» благодарен президенту своей бывшей команды

03 июня 2025, 09:21 | Обновлено 03 июня 2025, 09:43
1212
0
«Были задолженности». Ротань рассказал, что думает о проблемах Александрии
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань, который в сезоне 2024/25 завоевал серебряные награды чемпионата Украины с «Александрией», прокомментировал информацию о долгах своего бывшего клуба:

«Несмотря на какие-либо финансовые проблемы, у нас была цель и мы говорили об этом с футболистами. Сейчас в Украине очень тяжело, я благодарен президенту команды за то, что он делал максимум в этой ситуации.

У нас были задолженности – и зарплата, и премия. Я считаю, что мы себя вели профессионально по отношению к президенту, я ему благодарен за то, что он делал для нас.

Это второе место мы считаем своей победой, и я думаю, что мы принесли положительные эмоции и болельщикам, и президенту. У нас был баланс между легионерами и украинцами, никто никому не диктовал свои условия, все всё понимали, поэтому и имеем сегодня такой результат», – рассказал Ротань.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Полесье Житомир Руслан Ротань
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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