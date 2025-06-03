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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 13:45 |
2122
1

Продолжаются переговоры. Шахтер намерен подписать бывшего игрока Динамо

Иван Телько сообщил о возможном трансфере Артема Шабанова в донецкий клуб

03 июня 2025, 13:45 |
2122
1
Продолжаются переговоры. Шахтер намерен подписать бывшего игрока Динамо
ФК Александрия. Артем Шабанов

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Шабанов, который на данный момент выступает в составе «Александрии», может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

Бывший спортивный директор «горожан» Иван Телько подтвердил, что донецкий «Шахтер» ведет переговоры о приобретении 33-летнего центрального защитника:

«Я надеюсь, что переход Шабанова в «Шахтер» возможен. Интерес к нему со стороны донецкого клуба есть. Сейчас я уже не принимаю участия в этих переговорах, поэтому мне сложно сказать, на каком они этапе. Но он заслуживает на такой переход.

Надеюсь, «Александрия» получит за Артема свои запросы. Клуб поверил в этого игрока, мы понимаем, что он уже немолодой. Если все у него сейчас получится и он уедет в «Шахтер» на сезон или два – я буду счастлив. Это очень профессиональный футболист», – сообщил Телько.

В сезоне 2024/25 Шабанов провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость защитника составляет 250 тысяч евро.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Александрия Артем Шабанов Игорь Бурбас Иван Телько трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Xvalenok03
Игроку 33 года.
Зачем?
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