Продолжаются переговоры. Шахтер намерен подписать бывшего игрока Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Шабанов, который на данный момент выступает в составе «Александрии», может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

Бывший спортивный директор «горожан» Иван Телько подтвердил, что донецкий «Шахтер» ведет переговоры о приобретении 33-летнего центрального защитника:

«Я надеюсь, что переход Шабанова в «Шахтер» возможен. Интерес к нему со стороны донецкого клуба есть. Сейчас я уже не принимаю участия в этих переговорах, поэтому мне сложно сказать, на каком они этапе. Но он заслуживает на такой переход.

Надеюсь, «Александрия» получит за Артема свои запросы. Клуб поверил в этого игрока, мы понимаем, что он уже немолодой. Если все у него сейчас получится и он уедет в «Шахтер» на сезон или два – я буду счастлив. Это очень профессиональный футболист», – сообщил Телько.

В сезоне 2024/25 Шабанов провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость защитника составляет 250 тысяч евро.