Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань поделился мнением о трансферной политике «Александрии», с которой он занял второе место в чемпионате Украины. Также специалист прокомментировал информацию о том, что он может забрать в Житомир бывших своих подопечных:

«Действительно, сейчас очень много футболистов «Александрии» раскрылось и я ими горжусь. За этими игроками следят многие клубы, не только «Полесье», однако не стоит забывать, что они играют в еврокубках.

Нужно понимать стратегию этого клуба – если «Александрия» готова продавать своих футболистов, то почему бы не бороться за их подписание? А если они хотят сохранить своих игроков, то это тоже нормально.

У нас не было договоренностей, что я ухожу, но не забираю этих футболистов. Если их устроит предложение, они могут его принять. На игроков «Александрии» точно будет и есть спрос», – рассказал Ротань.