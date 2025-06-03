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  4. Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 13:31 |
628
0

Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир

Наставник «Полесья» поделился мнением о трансферной политике своего бывшего клуба

03 июня 2025, 13:31 |
628
0
Ротань признался, будет ли забирать футболистов Александрии в Житомир
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань поделился мнением о трансферной политике «Александрии», с которой он занял второе место в чемпионате Украины. Также специалист прокомментировал информацию о том, что он может забрать в Житомир бывших своих подопечных:

«Действительно, сейчас очень много футболистов «Александрии» раскрылось и я ими горжусь. За этими игроками следят многие клубы, не только «Полесье», однако не стоит забывать, что они играют в еврокубках.

Нужно понимать стратегию этого клуба – если «Александрия» готова продавать своих футболистов, то почему бы не бороться за их подписание? А если они хотят сохранить своих игроков, то это тоже нормально.

У нас не было договоренностей, что я ухожу, но не забираю этих футболистов. Если их устроит предложение, они могут его принять. На игроков «Александрии» точно будет и есть спрос», – рассказал Ротань.

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Полесье Житомир Александрия Руслан Ротань Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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