Ротань признался, что мог возглавить другой клуб УПЛ. Речь не о Шахтере

Украинский специалист Руслан Ротань признался, почему решил принять предложение житомирского «Полесья» и возглавить первую команду «волков».

– Почему выбрал житомирское «Полесье»?

– Пожалуй, амбиции президента, еврокубки. Поэтому мы сейчас не говорим о Шахтере, потому что Шахтер выбор сделал сам (назначив Турана – ред).

Если брать Металлист 1925 и Полесья, то если команда в еврокубке, то это придает больше уверенности. Металлист 1925 конкурировал с Полесьем? Да, был конкретный интерес, но выбор пал на Полесье» – сказал Руслан.

Ранее Руслан Ротань объяснил, почему не возглавил донецкий «Шахтер».