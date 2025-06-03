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  4. Ротань признался, что мог возглавить другой клуб УПЛ. Речь не о Шахтере
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 15:49 |
972
0

Ротань признался, что мог возглавить другой клуб УПЛ. Речь не о Шахтере

Специалист рассказал, что был конкретный интерес со стороны Металлиста 1925

03 июня 2025, 15:49 |
972
0
Ротань признался, что мог возглавить другой клуб УПЛ. Речь не о Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский специалист Руслан Ротань признался, почему решил принять предложение житомирского «Полесья» и возглавить первую команду «волков».

– Почему выбрал житомирское «Полесье»?

– Пожалуй, амбиции президента, еврокубки. Поэтому мы сейчас не говорим о Шахтере, потому что Шахтер выбор сделал сам (назначив Турана – ред).

Если брать Металлист 1925 и Полесья, то если команда в еврокубке, то это придает больше уверенности. Металлист 1925 конкурировал с Полесьем? Да, был конкретный интерес, но выбор пал на Полесье» – сказал Руслан.

Ранее Руслан Ротань объяснил, почему не возглавил донецкий «Шахтер».

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Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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