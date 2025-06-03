Ротань признался, что мог возглавить другой клуб УПЛ. Речь не о Шахтере
Специалист рассказал, что был конкретный интерес со стороны Металлиста 1925
Украинский специалист Руслан Ротань признался, почему решил принять предложение житомирского «Полесья» и возглавить первую команду «волков».
– Почему выбрал житомирское «Полесье»?
– Пожалуй, амбиции президента, еврокубки. Поэтому мы сейчас не говорим о Шахтере, потому что Шахтер выбор сделал сам (назначив Турана – ред).
Если брать Металлист 1925 и Полесья, то если команда в еврокубке, то это придает больше уверенности. Металлист 1925 конкурировал с Полесьем? Да, был конкретный интерес, но выбор пал на Полесье» – сказал Руслан.
Ранее Руслан Ротань объяснил, почему не возглавил донецкий «Шахтер».
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