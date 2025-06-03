Сборная Украины прибыла в Канаду, где примет участие в товарищеском турнире

Сборная Украины по футболу сыграет на товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. Участие в этих соревнованиях примут четыре страны – кроме «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.

Накануне стало известно, что украинская команда прибыла в Торонто, где и проведет два ближайших поединка. Некоторые футболисты начали свое путешествие с киевского вокзала – они присоединились к другим игрокам в польской Варшаве, после чего все вместе улетели в Канаду.

Последний раз сборная Украины играла в марте 2025 года, когда не сумела одолеть Бельгию в плей-офф Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва уступили по сумме двух матчей (3:1, 0:3) и остались в Лиге B.

Стоит отметить, что товарищеский турнир в Канаде рассматривается как часть подготовки к предстоящему отбору на Чемпионат мира. В сентябре «желто-синие» начнут борьбу с Францией, Азербайджаном и Исландией за выход на мундиаль.

ФОТО. Сборная Украины прибыла в канадский Торонто на товарищеский турнир