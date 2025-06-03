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Лига наций
03 июня 2025, 08:27 | Обновлено 03 июня 2025, 08:37
189
0

Будет ли в Лиге наций новый победитель?

Уже завтра будет сыгран первый полуфинальный матч сезона 2024/25

03 июня 2025, 08:27 | Обновлено 03 июня 2025, 08:37
189
0
Будет ли в Лиге наций новый победитель?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лига наций

В полуфинальных матчах Лиги Наций 2024/25, которые будут сыграны в Германии, встретятся:

  • Германия – Португалия (04.06)
  • Испания – Франция (05.06)

Этот сезон является четвертым в истории турнира. Предыдущие финалы:

  • 2018/19: Португалия – Нидерланды 1:0
  • 2020/21: Франция – Испания 2:1
  • 2022/23: Испания – Хорватия 0:0 (5:4 – по пен.)

Лучшие игроки Лиги Наций по сезонам:

  • 2018/19 – Бернарду Силва (Португалия)
  • 2020/21 – Серхио Бускетс (Испания)
  • 2022/23 - Родри (Испания)

Лучшие бомбардиры Лиги А по сезонам:

  • 2018/19: Харис Сеферович (Швейцария) – 5
  • 2020/21: Ромелу Лукаку (Бельгия), Ферран Торрес (Испания) - 6
  • 2022/23: Мичи Бачуай (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Стивен Бергвейн (Нидерланды), Мемфис Депай (Нидерланды) - 3
  • 2024/25: Криштиану Роналду (Португалия) – 6

Города, принимавшие финалы Лиги Наций:

  • 2019 - Порту
  • 2021 - Милан
  • 2023 – Роттердам
  • 2025 – Мюнхен
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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