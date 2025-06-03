Лига наций03 июня 2025, 08:27 | Обновлено 03 июня 2025, 08:37
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Будет ли в Лиге наций новый победитель?
Уже завтра будет сыгран первый полуфинальный матч сезона 2024/25
03 июня 2025, 08:27 | Обновлено 03 июня 2025, 08:37
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В полуфинальных матчах Лиги Наций 2024/25, которые будут сыграны в Германии, встретятся:
- Германия – Португалия (04.06)
- Испания – Франция (05.06)
Этот сезон является четвертым в истории турнира. Предыдущие финалы:
- 2018/19: Португалия – Нидерланды 1:0
- 2020/21: Франция – Испания 2:1
- 2022/23: Испания – Хорватия 0:0 (5:4 – по пен.)
Лучшие игроки Лиги Наций по сезонам:
- 2018/19 – Бернарду Силва (Португалия)
- 2020/21 – Серхио Бускетс (Испания)
- 2022/23 - Родри (Испания)
Лучшие бомбардиры Лиги А по сезонам:
- 2018/19: Харис Сеферович (Швейцария) – 5
- 2020/21: Ромелу Лукаку (Бельгия), Ферран Торрес (Испания) - 6
- 2022/23: Мичи Бачуай (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Стивен Бергвейн (Нидерланды), Мемфис Депай (Нидерланды) - 3
- 2024/25: Криштиану Роналду (Португалия) – 6
Города, принимавшие финалы Лиги Наций:
- 2019 - Порту
- 2021 - Милан
- 2023 – Роттердам
- 2025 – Мюнхен
The past winners of the men's UEFA Nations League 👀🏆 pic.twitter.com/FWQ9zFcF5E— OneFootball (@OneFootball) June 2, 2025
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