Будет ли в Лиге наций новый победитель?

В полуфинальных матчах Лиги Наций 2024/25, которые будут сыграны в Германии, встретятся:

Германия – Португалия (04.06)

Испания – Франция (05.06)

Этот сезон является четвертым в истории турнира. Предыдущие финалы:

2018/19: Португалия – Нидерланды 1:0

2020/21: Франция – Испания 2:1

2022/23: Испания – Хорватия 0:0 (5:4 – по пен.)

Лучшие игроки Лиги Наций по сезонам:

2018/19 – Бернарду Силва (Португалия)

2020/21 – Серхио Бускетс (Испания)

2022/23 - Родри (Испания)

Лучшие бомбардиры Лиги А по сезонам:

2018/19: Харис Сеферович (Швейцария) – 5

2020/21: Ромелу Лукаку (Бельгия), Ферран Торрес (Испания) - 6

2022/23: Мичи Бачуай (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Стивен Бергвейн (Нидерланды), Мемфис Депай (Нидерланды) - 3

2024/25: Криштиану Роналду (Португалия) – 6

Города, принимавшие финалы Лиги Наций:

2019 - Порту

2021 - Милан

2023 – Роттердам

2025 – Мюнхен