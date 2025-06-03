Купить Фернандеша или Дибалу. Кем стоит усилиться Тоттенхэму перед ЛЧ

Все еще трудно осознать: «Тоттенхэм» сыграет в ЛЧ в следующем сезоне. Речь идет не просто об очередной команде из АПЛ в турнире – о коллективе, который в местной лиге финишировал на последней позиции без учета тех, кто вылетает в ЧШ. То есть состав не справился. Следовательно, логичное решение – выходить на трансферный рынок. Вы скажете: «Леви снова не даст денег». И будете неправы, ведь раньше давал – просто не всем и нерегулярно. Последний раз «шпоры» квалифицировались в ЛЧ по итогам сезона 21/22, поэтому летом, перед стартом нового розыгрыша АПЛ, скупились (внимание!) более чем на 170 миллионов евро! То есть деньги есть, готовность их тратить – тоже. А необходимость снова вкладываться в новых исполнителей точно присутствует, ведь тогда «Тоттенхэм» финишировал в топ-4 АПЛ, теперь – также в топ-4, но с конца (состав точно слабее). Тогда была закупка под тренера-победителя Конте – теперь целесообразно скупиться под наставника, который выиграл для команды первый за 17 лет трофей.

Этот текст – с идеями для трансферов «Тоттенхэма» летом. Представлю себя спортивным директором команды и попробую уложиться в бюджет 200 миллионов. Буду экономить везде, где это только возможно. Как Леви.

Определение проблемных позиций

Сначала нужно разобраться, кого можно оставить. Я постараюсь избежать разговоров типа «нужен полностью новый состав». Конечно, лучше вообще новый состав – но такое даже в футбольном симуляторе трудно организовать, не то что в жизни. Поэтому будем доверять всем, кто играет на уровне. В таком случае точно оставляем вратаря Викарио. К нему претензий вообще нет. Буду опираться на статистику в основном в АПЛ, потому что выступления в ЛЕ в этом сезоне нерелевантны для оценки способности состава навязать конкуренцию в ЛЧ, ведь уровень последней значительно выше. Поэтому берем только выступления Викарио в местной лиге – и видим показатель в +2.4 по пост-шоту. То есть благодаря работе итальянца на линии команда пропустила на 2 гола меньше, чем должна была. Смотрим на прошлый сезон – там еще +2.0. Таким образом устанавливаем, что Викарио закончил 4 сезона подряд с плюсовым показателем пост-шота, с 2018 года – аж 6 из 7, в топ-лигах – каждый из 4-х. Это сильный шот-спопер. Оставляем.

Есть интересная статистика – с количеством очков, которые набирал «Тоттенхэм» с футболистом на поле. Например, в АПЛ команда набирала в среднем ровно по баллу за тур, поэтому показатель в 1,25 – это существенно больше. Кстати, лучший в команде. Он принадлежит Викарио. Но интересная ситуация по цифрам во всех турнирах: среди игроков с 1000+ минутами в топ-3, кроме вратаря, Ромеро и Ван де Вен – центральные защитники. В АПЛ можно погрузиться немного глубже и посмотреть на показатель разницы между xG и xGA в матчах, когда отдельный футболист был на поле (то есть с кем создают больше и допускают меньше). Так вот, лучший – Ван де Вен (+9.3), далее – Викарио (+8.6) и Ромеро (+7.9). То есть с этим вратарем и этой парой защитников «Тоттенхэм» проводил свои лучшие минуты и матчи. Ван де Вен и Ромеро тянули «шпор» вверх, а некоторые их партнеры – наоборот. Если мы решаем проблемы состава, то этот дуэт не трогаем. Согласен, что оба травматичны – повод взять игрока на скамейку запасных.

Четвертый в АПЛ по показателю ожидаемых забитых-пропущенных во время его пребывания на поле – Бентанкур. Это сильный футболист, который может связывать линии обороны и атаки. Если он не травмирован. Поэтому мы и оставляем Биссума и Бергваля – также довольно качественных и с высокой культурой паса (оба в топ-5 футболистов клуба в АПЛ по проценту точных передач). Но все они – именно те, кто связывают. И ни один из них не является монстром отборов. «Тоттенхэм» в топ-5 худших клубов страны по количеству пропущенных, однако едва ли не лучшие его футболисты – центральные защитники и вратарь. Причина? Неудачный прессинг и отсутствие кого-то, кто отбирал бы мяч в центре поля. Нужен волнорез. Постекоглу в течение сезона и особенно в финале ЛЕ показал, что готов меняться и идти на компромиссы, поэтому сделаю смелое предположение: «Тоттенхэм» попытается подписать «чистого» опорника летом. И в паре с ним тот же Бентанкур (или Биссума) заиграет лучше.

С центральной осью разобрались, дальше – фланги обороны. Предлагаю не трогать. Здесь не так однозначно, как с центром защиты, но Порро, Спенс и Удоджи в топ-4 лучших в составе по количеству отборов в АПЛ, испанец еще и в топ-3 по перехватам. То есть в обороне отрабатывают на уровне. Атака? 9 ассистов только в чемпионате на троих, а Порро – вообще второй плеймейкер команды (только Сон имеет больший показатель ожидаемых ассистов). Испанский и итальянский защитники – первый и второй в клубе футболисты по xGBuildup в лиге. Другими словами, в атаках с их участием «Тоттенхэм» собирает больше всего xG. Это самые важные футболисты для розыгрыша мяча. А теперь погружаемся в статистику забитых голов с игры – и видим, что «Тоттенхэм» (38) на уровне с «Челси» (38) и «Арсеналом» (41) даже несмотря на то, что в какой-то момент бросил играть в АПЛ (если бы продолжил, был бы лучше). И он среди лучших клубов лиги по забитым мячам вообще. То есть атака функционирует, а главные в ее построении – крайние защитники. Оставляем всех.

Где-то в этот момент вы могли подумать, что я собираюсь оставить вообще всю стартовую 11-ку... Нет, не так. Просто хотелось начать с хорошего. Дальше – хуже. У Сона еще год контракта с «Тоттенхэмом», но он как будто не тянет. Почти всю карьеру кореец был монстром реализации, но теперь нет: в этом сезоне впервые за 9 лет забил меньше ожидаемого. Кстати, и моментов было меньше всего за 8 лет, потому что хуже разбегается. На финал ЛЧ не вышел в основе – Постекоглу также признает, что Сон не готов быть в стартовом составе. Нужно ли его оставить? Да. Нужно ли ставить в 11-ку? Нет. Будем искать левого вингера. А вот правого не будем, потому что Джонсон провел сильный сезон (11 голов в АПЛ – больше всех в составе), хотя изначально планировался как первый запасной, а не игрок основы. А еще в финале ЛЕ забил. Оформил несколько дублей, в какой-то момент имел серию из 7 матчей с забитыми голами. Вроде растет и, можно предположить, способен играть еще лучше. А если нет – оставим Кулушевски в качестве главного запасного. Швед в топ-5 команды по разнице ожидаемых забитых-пропущенных, когда он на поле.

Мэддисон – травматичный. И это не вся проблема: он долго набирает форму после травм. Из-за этого половину сезона «шпоры» либо без сильной «десятки» из-за его отсутствия, либо без нее из-за его неготовности. Готовый играть на 100% Мэддисон – один из лучших на позиции в АПЛ, но такое случается, может, в 10-15 поединках. А сезон – 38. Не вижу смысла держаться за Джеймса. Если тот захочет уйти – отпускать и тратить деньги на сильную 10-ку. Если нет – все равно искать еще одну опцию на позицию. Потому что Мэддисон даже в год с ЛЕ физически не потянул – с ЛЧ тем более не вывезет играть постоянно. Поэтому один из наших приоритетов – сильная «десятка». Будем искать кого-то максимально творческого. В том числе потому, что нам нужен поставщик моментов для Соланке. Форварда приобрели за 64 миллиона евро прошлым летом, и это переплата – но нападающий вообще-то неплохой. Постоянно был травмирован – и все равно забил 17 во всех турнирах. Поищем бэкап на позицию, но это максимум.

Позиция «десятки» – Фернандеш или Дибала (15-80 миллионов)

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Начнем чуть ли не с главного. «Тоттенхэм» Постекоглу – одна из немногих структур в современном футболе высочайшего уровня, где нужен креативный полузащитник под нападающим. Потому что главное здесь – создание шансов, поэтому ключевой исполнитель впереди – тот, кто их генерирует. Поэтому мы либо ставим на Мэддисона и ищем ему сильного конкурента за небольшие деньги, либо подбираем звезду на эту позицию. Если звезду – Фернандеша. В сезон тотального провала «МЮ» Бруно в топ-5 футболистов лиги по ожидаемым ассистам – этой статистики достаточно, чтобы продемонстрировать его крутость. Это брат-близнец Мэддисона, но который не ломается: 5 сезонов подряд отыграл 35+ матчей в АПЛ. Насколько реально его подписать? Как по мне, шансы высоки. Футболисту 30 лет, а его поведение на поле намекает, что Бруно – человек-эмоция. Сколько он будет терпеть тот факт, что является одним из лучших на своей позиции в мире – и не играет в ЛЧ? «Тоттенхэм» должен постучаться к игроку в момент отчаяния и указать ему на возможность соревноваться против лучших. Это может сработать.

Альтернатива Фернандешу – Эзе, ведь та же лига и, теоретически, договориться с футболистом «Кристал Пэлас» будет проще… Но Бруно – все же лучший вариант и гарантии. Если искать возможность сэкономить и немного больше рискнуть, то нужно брать Дибалу. Во-первых, его команда уже была готова расстаться с футболистом прошлым летом, но тот не захотел ехать в Азию. Значит, амбиции еще есть. Во-вторых, там Гасперини новым тренером «Ромы» намечается, а Дибала не монстр прессинга. Согласен, что в «Тоттенхэме» также стоит работать без мяча, но модель Гасперини с персональным прессингом – это точно крайность. В Лондоне будет проще. Дибала уйдет. Прошлым летом мог бы уехать за 15. Сезон провел на уровне, но постарел, поэтому те же 15 миллионов – и он игрок «Тоттенхэма». Лондонцы могут предложить футболисту возможность в последний раз сыграть в ЛЧ и наконец-то засиять на высшем уровне. И тот согласится. Если бы не хотел славы и признания, уже бы играл среди азиатов. Дешево и сердито.

Волнорез – Пальинья (5-50 миллионов)

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Футболист получил 22% возможного времени в прошлом сезоне Б1, в 18% матчей выходил в стартовом составе. То есть он не нужен тренеру. Тот хочет кого-то, кто круто играет в пас, а Павлович и Киммих – вне конкуренции на мяче. Жоау приехал в Мюнхен в качестве футболиста, который должен играть в основе, но в какой-то момент стал просто «затычкой» на позицию в центре поля, если больше некому выйти. Его навыки не нужны «Баварии», поэтому он с вероятностью близкой к 100% покинет команду летом. Брали за 51 миллион, поэтому с радостью вернут обратно в Англию за плюс-минус такую же сумму. Я возьму по максимуму – аж 50 миллионов. Нюанс: футболист вроде бы хочет остаться, если верить СМИ. В таком случае есть альтернатива – аренда за небольшую сумму (скажем, за 5) с правом выкупа за условные 60 миллионов через год или 2. Палинья на это пойдет, потому что останется игроком «Баварии» – и получит игровую практику, причем даже в ЛЧ. И «Бавария» согласится.

Почему я так акцентирую внимание именно на нем? Потому что в последнем своем сезоне в Англии он выполнял по 4.6 отбора мяча в составе «Фулгема» – с запасом лучший показатель в лиге среди игроков всех позиций. Ближайший по аспекту – футболист с числом 3.8, а ни один из топ-14 игроков дивизиона по среднему показателю отборов не имел более 1.3 перехватов за матч, в то время как цифра Пальиньи – 1.4. То есть и отбирал лучше всех, и был лучшим по перехватам среди тех, кто лучше всех отбирал. Среди опорников был одним из лучших по оценке Whoscored, среди топ-20 самых успешных игроков чемпионата по отборам – вообще лучшим. Это монстр центра поля. Еще и издалека порой забивает (по 3+ в лиге в 3-х сезонах подряд до «Баварии»), верховые мячи выигрывает... Это элитный волнорез. Просто конкретно мюнхенцам он не нужен. По крайней мере пока, потому что с Компани они слишком мало играют без мяча. «Тоттенхэм» стал бы намного сильнее с Пальиньей.

Левые нападающие – Сане и Гнабри/Коман (30 миллионов)

Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Идея о приобретении Сане у меня была еще до того, как новость о таком возможном трансфере оказалась в прессе. Раз уж оказалась, то точно имеет смысл. Во-первых, Лерой – свободный агент с 1 июля. То есть его можно брать бесплатно: «Бавария» не договорилась о новом контракте. В Германии не останется (потому что значительное падение уровня), а вот возвращение в Англию – вариант. Во-вторых, Сане – все еще топ. Просто не всегда. Поэтому и уходит из «Баварии»: Мюнхен устал, что футболист в соло выигрывает один матч – и играет плохо следующие 2. Возможно, смена обстановки поможет. А даже если нет, то разве плохо иметь игрока, который будет выигрывать для тебя поединки хотя бы иногда? «Тоттенхэм» из таких сейчас имеет только Мэддисона. В «Баварии» Сане отдал 11 ассистов в Б1 в этом сезоне и забил 11 голов в прошлом – немало. А в Лондоне еще и будет чуть ли не главной звездой. Возможно, это лучший лот среди свободных агентов для «Тоттенхэма» этим летом. Надо брать.

Но даже с Сане вингеров в клубе будет только 4: он, Кулушевски, Джонсон и Сон, как плохой вариант – Ришарлисон и Одоберт. Из перечня кто-то – старый, а кто-то – регулярный посетитель клубного врача. Можно взять еще одного вингера. И да, я предлагаю продолжать разбирать «Баварию». В том числе потому, что клубы в последние годы успешно ведут дела друг с другом: договорились о трансфере Дайера в Мюнхен, аренде Теля в Лондон. «Тоттенхэм» может сотрудничать с этой командой, а этой команде очень нужно продать «балласт» – это хороший союз. Коман и Гнабри в этом сезоне – запасные. Олисе – железно основной справа, на левый фланг «Бавария» будет искать футболиста летом. Значит, судьба француза и немца – сидеть на скамейке запасных. Очевидно, они недовольны. Обоих чемпион не отдаст, а вот одного из двух – точно да. А там уже не так принципиально для «шпор», кого именно брать. Коман готов менять чемпионаты (уже играл в Италии и Франции), Гнабри уже выступал в Англии («Вест Бром» и «Арсенал»), поэтому вариант с переездом в АПЛ их не испугает. Оба могут играть и слева, и справа.

Центральный защитник на скамейку – Лакруа (35 миллионов)

Getty Images/Global Images Ukraine. Максанс Лакруа

Прошлым летом «Кристал Пэлас» приобрел его за 18 миллионов евро. Мы подберем за 35: за такую сумму «орлы» точно согласятся отдать одного из лидеров своей оборонительной линии. Быстрый ли он? Да, один из лучших на позиции в этом аспекте (это важно, потому что «Тоттенхэм» играет с высокой линией обороны). Кроме того, он лучший в команде по выносам и второй по количеству коротких пасов – все это пригодится в составе «шпор». Кстати, даже город менять не придется: и «Кристал Пэлас», и «Тоттенхэм» играют в Лондоне. Единственное отличие: последний будет делать это в рамках ЛЧ, а не ЛЕ. Прикипеть к команде за один год футболист вряд ли успел, поэтому как-то очень сильно уговаривать его о переходе не придется. Однако на переговоры важно принести медицинские карточки Ромеро и Ван де Вена, чтобы Лакруа понимал: это хроники, поэтому свое игровое время он получит абсолютно точно.

Запасной нападающий – Варди (бесплатно)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Смотрите, дела какие? Соланке – основной, очень нравится тренеру. Но может выпасть из-за травмы. Есть Ришарлисон, который куражный и техничный, но ментально не то чтобы устойчив – может быть не готов психологически помогать команде в важный момент. То есть как минимум 2 варианта уже есть – ты не затащишь в клуб топ-нападающего в таких условиях, ведь зачем ему сидеть на скамейке? Нужен кто-то, кто готов стать бэкапом ради шанса сыграть в ЛЧ и выступать в АПЛ. А это Варди, который уходит из «Лестера», потому что не хочет в ЧШ. Вроде бы ситуация вин-вин для футболиста и клуба: первый получает возможность «сохраниться» в АПЛ, второй тратит копейки и получает качественного финишера. Готов ли Варди много бегать за мячом в Лондоне? Давайте честно: нет. Но он все еще готов бежать за спины соперников, чтобы получить круглый и нанести удар. И этого достаточно для второй-третьей опции на позицию. В последние 20 минут игры Джейми будет полезен даже при условии, если будет плохо работать против мяча.

Здесь нет нереальных трансферов

Ни единого. Конечно, я мог бы предложить что-то фантастическое, но ни один Осимхен не согласится играть за «Тоттенхэм» сейчас, когда проект – авантюрный (вдруг выступит еще хуже и вылетит через год?). Поэтому (почти) без мировых звезд. А из-за Леви – без слишком дорогих трансферов. Разве что Фернандеш, но если владелец готов платить 60+ за Соланке, то и 80 за Бруно отдать сможет, тем более другие приобретения – относительно дешевые. Суммарно все названные мной футболисты обойдутся в сумму от 85 до 190 миллионов, то есть максимум будет потрачено на 20 миллионов больше, чем летом перед последним сезоном «Тоттенхэма» в ЛЧ – Леви может на это пойти. Вполне. Конечно, здесь еще будут иметь место большие суммы по контрактам для игроков, но также не заоблачные: зарплату Дибалы потянуло бы большинство клубов АПЛ (в Италии всем мало платят), а Варди, например, согласится играть за едва ли не символическую награду.

«Тоттенхэм» не сможет решить все свои проблемы за одно лето. А еще новички, даже самые лучшие, могут не заиграть: не адаптироваться к чемпионату, к требованиям тренера, просто растеряться на новом месте и т. д. Конечно, рисков много, но стартовая позиция «шпор» – ужасная. Они среди худших в АПЛ, но должны как-то конкурировать с лучшими в Европе – это проблема, для преодоления столь большой пропасти просто не существует гарантированно хороших решений. Все – компромиссные. Надо выкручиваться. Каким образом? Свой вариант я предложил. Дальше дело за Леви. Надеюсь, он разбирается в футболе не хуже меня.