«Нравиться стиль». Блохин назвал двоих тренеров, которые ему импонируют

Легендарный украинский футболист Олег Блохин назвал европейских наставников, работа которых ему импонирует. Футболист выделил нескольких коучей из АПЛ.

– Кто из футбольных тренеров вам больше всего импонирует?

– Мне нравился стиль работы Юргена Клоппа. Так же, как и Пепа Гвардиолы. В последнее время на авансцену выходит новое поколение тренеров: в Ливерпуле – Арне Слот, в Манчестер Юнайтед – Рубен Аморим.

С интересом слежу за всеми новинками футбола – это эволюция, которая происходит на наших глазах, – лаконично сказал Блохин.

Ранее Блохин назвал два клуба, игра которых ему больше всего импонирует.