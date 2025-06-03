«Нравиться стиль». Блохин назвал двоих тренеров, которые ему импонируют
Легендарный футболист выделил Клоппа и Гвардиолу
Легендарный украинский футболист Олег Блохин назвал европейских наставников, работа которых ему импонирует. Футболист выделил нескольких коучей из АПЛ.
– Кто из футбольных тренеров вам больше всего импонирует?
– Мне нравился стиль работы Юргена Клоппа. Так же, как и Пепа Гвардиолы. В последнее время на авансцену выходит новое поколение тренеров: в Ливерпуле – Арне Слот, в Манчестер Юнайтед – Рубен Аморим.
С интересом слежу за всеми новинками футбола – это эволюция, которая происходит на наших глазах, – лаконично сказал Блохин.
Ранее Блохин назвал два клуба, игра которых ему больше всего импонирует.
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