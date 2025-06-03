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  4. «Нравиться стиль». Блохин назвал двоих тренеров, которые ему импонируют
Англия
03 июня 2025, 08:53 |
574
0

«Нравиться стиль». Блохин назвал двоих тренеров, которые ему импонируют

Легендарный футболист выделил Клоппа и Гвардиолу

03 июня 2025, 08:53 |
574
0
«Нравиться стиль». Блохин назвал двоих тренеров, которые ему импонируют
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Легендарный украинский футболист Олег Блохин назвал европейских наставников, работа которых ему импонирует. Футболист выделил нескольких коучей из АПЛ.

– Кто из футбольных тренеров вам больше всего импонирует?

– Мне нравился стиль работы Юргена Клоппа. Так же, как и Пепа Гвардиолы. В последнее время на авансцену выходит новое поколение тренеров: в Ливерпуле – Арне Слот, в Манчестер Юнайтед – Рубен Аморим.

С интересом слежу за всеми новинками футбола – это эволюция, которая происходит на наших глазах, – лаконично сказал Блохин.

Ранее Блохин назвал два клуба, игра которых ему больше всего импонирует.

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Пеп Гвардиола Юрген Клопп Олег Блохин Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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