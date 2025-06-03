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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Середняк Лиги 1 объявил о назначении нового тренера
Франция
03 июня 2025, 07:51 |
415
0

ОФИЦИАЛЬНО. Середняк Лиги 1 объявил о назначении нового тренера

Пьер Саж возглавил «Ланс»

03 июня 2025, 07:51 |
415
0
ОФИЦИАЛЬНО. Середняк Лиги 1 объявил о назначении нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Саж

Французский Ланс официально объявил о назначении нового главного тренера.«Красно-золотых» возглавил французский специалист Пьер Саж.

По сообщению пресс-службы клуба, контракт 46-летнего специалиста рассчитан до 2028 года. О финансовых деталях личного соглашения специалиста с клубом официальных данных нет.

Пьер заменил на этом посту Вилла Стилла. Он покинул команду и возглавил «Саутгемптон». В свое время Саж возглавлял французский Лион, расположение которого покинул в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что клуб французской Лиги 1 заинтересован в услугах украинского голкипера.

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Ланс Лига 1 (Франция) назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ланс
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