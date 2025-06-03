ОФИЦИАЛЬНО. Середняк Лиги 1 объявил о назначении нового тренера
Пьер Саж возглавил «Ланс»
Французский Ланс официально объявил о назначении нового главного тренера.«Красно-золотых» возглавил французский специалист Пьер Саж.
По сообщению пресс-службы клуба, контракт 46-летнего специалиста рассчитан до 2028 года. О финансовых деталях личного соглашения специалиста с клубом официальных данных нет.
Пьер заменил на этом посту Вилла Стилла. Он покинул команду и возглавил «Саутгемптон». В свое время Саж возглавлял французский Лион, расположение которого покинул в начале 2025 года.
Ранее сообщалось, что клуб французской Лиги 1 заинтересован в услугах украинского голкипера.
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