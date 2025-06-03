Федецкий рассказал, в чем разница между Ахметовым и Коломойским

Бывший защитник сборной Украины в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал об отношении президентов «Шахтера» и «Днепра» – Рината Ахметова и Игоря Коломойского – к игрокам.

– Если сравнивать выплаты зарплат в «Днепре» и «Шахтере», то где вы чувствовали стабильность?

– Помню, как в «Шахтере» было, когда выиграли Кубок УЕФА. Это был последний кубок перед введением нового турнира – Лиги Европы. Тогда все платилось буквально после каждого матча. Даже те игроки, которые не попадали в заявку на матч, получали премиальные. Стабильно после каждого матча все финансовые условия выполнялись.

Отношение Ахметова к команде было удивительным, он жил «Шахтером». Я надеюсь, что он и сейчас живет этим клубом.

– Можете привести какой-то пример заботы Ахметова об игроках?

– Помню, когда украинцы подписывали новые контракты, тогда был как раз мировой экономический кризис, и курс доллара подскочил стремительно, каждый игрок тогда терял бешеную сумму из зарплаты из-за этого. За исключением легионеров, потому что они получали зарплату в евро.

Мы потеряли сумму эквивалента зарплаты за 2,5 месяца из-за стремительного роста курса доллара к гривне. Тогда Володя Езерский был инициатором, поднял этот вопрос, все украинские игроки сначала обратились к Луческу, а потом и к Ахметову.

Представьте себе, человек, кроме того, что возместил эту разницу, так еще и перевел зарплату украинцам из гривны в доллары. Каждому украинцу открыли валютные счета, и люди, которые работают в клубе, когда получали заработную плату, меняли гривны и клали на долларовый счет.

Поэтому сравните отношение Коломойского, когда он махнул рукой на «Днепр», и Ахметова, когда он действительно жил этим клубом. Он присутствовал абсолютно на каждой предматчевой тренировке и общался довольно легко с каждым.