Лучшими бомбардирами УПЛ-2024/25 среди «джокеров» стали Эгиналду и Янаков

В сезоне-2024/25 был забит в общей сложности 541 мяч. 67 из них (12,4%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера» – 12 голов, «Ворсклы» – 8, «Черноморца» – 7 и «Динамо» – 6. В то же время ни разу не отличилась «скамейка» «Зари».

Лучшими бомбардирами чемпионата среди «джокеров» стали Эгиналду («Шахтер»), Денис Янаков («Черноморец») – по 3 мяча, Денис Ндукве («Ворскла»), Георгий Судаков, Лассина Траоре (оба – «Шахтер») и Егор Твердохлеб («Кривбасс») – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ