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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 06:10 | Обновлено 03 июня 2025, 07:09
244
0

Лучшими бомбардирами УПЛ-2024/25 среди «джокеров» стали Эгиналду и Янаков

Больше всех голов в минувшем сезоне забили резервисты «Шахтера»

03 июня 2025, 06:10 | Обновлено 03 июня 2025, 07:09
244
0
Лучшими бомбардирами УПЛ-2024/25 среди «джокеров» стали Эгиналду и Янаков
ФК Шахтер. Эгиналду

В сезоне-2024/25 был забит в общей сложности 541 мяч. 67 из них (12,4%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера» – 12 голов, «Ворсклы» – 8, «Черноморца» – 7 и «Динамо» – 6. В то же время ни разу не отличилась «скамейка» «Зари».

Лучшими бомбардирами чемпионата среди «джокеров» стали Эгиналду («Шахтер»), Денис Янаков («Черноморец») – по 3 мяча, Денис Ндукве («Ворскла»), Георгий Судаков, Лассина Траоре (оба – «Шахтер») и Егор Твердохлеб («Кривбасс») – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Эгиналду Денис Янаков итоги сезона УПЛ Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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