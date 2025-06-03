Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2024/25 стал Алексей Паламарчук

В УПЛ-2024/25 12 вратарям из 10 клубов 17 раз удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По одной пенальтиийской дуэли выиграли 11 голкиперов. Чиджиоке Аниагбосо («Черноморец»), Владимир Маханьков («Кривбасс»), Кирилл Фесюн («Шахтер») – из 1-й, Денис Марченко («Оболонь»), Александр Сапутин, Никита Турбаевский (оба – «Заря») – из 2-х, Максим Механив («Левый берег») – из 4-х, Александр Кемкин («Карпаты»), Андрей Кожухарь («Верес»), Евгений Кучеренко (ЛНЗ) – из 5, Артур Рудько («Черноморец») – из 6.

Лучшим же пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал стражи ворот «Ингульца» 33-летний Алексей Паламарчук, который вышел победителем в 6 поединках один на один из 7. Причем во всех шести случаях сам парировал удары с «точки». К слову, показатели Алексея и по числу выигранных дуэлей, и по числу парированных пенальти за сезон, стали рекордными для украинских чемпионатов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, выигравшие наибольшее количество пенальтийских дуэлей за сезон

ОП Вратарь Клуб Сезон 6 из 7 Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 2024/25 6 из 11 Валерий ВОРОБЬЕВ Кривбасс 1993/94 6 из 11 Богдан САРНАВСКИЙ Львов 2019/20 5 из 5 Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 2021/22 5 из 8 Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 2020/21 5 из 9 Юрий МАЛЫГИН Заря 1995/96 5 из 9 Рустам ХУДЖАМОВ Харьков 2006/07

ОП - отраженные (незабитые) пенальти.

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон