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  4. Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2024/25 стал Алексей Паламарчук
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 07:11 |
272
0

Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2024/25 стал Алексей Паламарчук

В минувшем сезоне голкипер «Ингульца» выиграл 6 поединков один на один из 7

03 июня 2025, 07:11 |
272
0
Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2024/25 стал Алексей Паламарчук
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

В УПЛ-2024/25 12 вратарям из 10 клубов 17 раз удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По одной пенальтиийской дуэли выиграли 11 голкиперов. Чиджиоке Аниагбосо («Черноморец»), Владимир Маханьков («Кривбасс»), Кирилл Фесюн («Шахтер») – из 1-й, Денис Марченко («Оболонь»), Александр Сапутин, Никита Турбаевский (оба – «Заря») – из 2-х, Максим Механив («Левый берег») – из 4-х, Александр Кемкин («Карпаты»), Андрей Кожухарь («Верес»), Евгений Кучеренко (ЛНЗ) – из 5, Артур Рудько («Черноморец») – из 6.

Лучшим же пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал стражи ворот «Ингульца» 33-летний Алексей Паламарчук, который вышел победителем в 6 поединках один на один из 7. Причем во всех шести случаях сам парировал удары с «точки». К слову, показатели Алексея и по числу выигранных дуэлей, и по числу парированных пенальти за сезон, стали рекордными для украинских чемпионатов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, выигравшие наибольшее количество пенальтийских дуэлей за сезон

ОП

Вратарь

Клуб

Сезон

6 из 7

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

2024/25

6 из 11

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

1993/94

6 из 11

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

2019/20

5 из 5

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

2021/22

5 из 8

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

2020/21

5 из 9

Юрий МАЛЫГИН

Заря

1995/96

5 из 9

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков

2006/07

ОП - отраженные (незабитые) пенальти.

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон

ОП

Вратарь

Клуб

Сезон

6 из 7

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

2024/25

5 из 8

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

2020/21

5 из 11

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

2019/20

4 из 5

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

2021/22

4 из 6

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

2011/12

4 из 9

Юрий МАЛЫГИН

Заря

1995/96

4 из 11

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

1993/94

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цифры и факты Алексей Паламарчук итоги сезона УПЛ Украинская Премьер-лига Ингулец
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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