Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2024/25 стал Алексей Паламарчук
В минувшем сезоне голкипер «Ингульца» выиграл 6 поединков один на один из 7
В УПЛ-2024/25 12 вратарям из 10 клубов 17 раз удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов. По одной пенальтиийской дуэли выиграли 11 голкиперов. Чиджиоке Аниагбосо («Черноморец»), Владимир Маханьков («Кривбасс»), Кирилл Фесюн («Шахтер») – из 1-й, Денис Марченко («Оболонь»), Александр Сапутин, Никита Турбаевский (оба – «Заря») – из 2-х, Максим Механив («Левый берег») – из 4-х, Александр Кемкин («Карпаты»), Андрей Кожухарь («Верес»), Евгений Кучеренко (ЛНЗ) – из 5, Артур Рудько («Черноморец») – из 6.
Лучшим же пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал стражи ворот «Ингульца» 33-летний Алексей Паламарчук, который вышел победителем в 6 поединках один на один из 7. Причем во всех шести случаях сам парировал удары с «точки». К слову, показатели Алексея и по числу выигранных дуэлей, и по числу парированных пенальти за сезон, стали рекордными для украинских чемпионатов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, выигравшие наибольшее количество пенальтийских дуэлей за сезон
|
ОП
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
6 из 7
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
2024/25
|
6 из 11
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
1993/94
|
6 из 11
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
2019/20
|
5 из 5
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
2021/22
|
5 из 8
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
2020/21
|
5 из 9
|
Юрий МАЛЫГИН
|
Заря
|
1995/96
|
5 из 9
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков
|
2006/07
ОП - отраженные (незабитые) пенальти.
Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон
|
ОП
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
6 из 7
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
2024/25
|
5 из 8
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
2020/21
|
5 из 11
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
2019/20
|
4 из 5
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
2021/22
|
4 из 6
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
2011/12
|
4 из 9
|
Юрий МАЛЫГИН
|
Заря
|
1995/96
|
4 из 11
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
1993/94
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