Лучшим пенальтистом УПЛ-2024/25 стал Андрей Ярмоленко
Хавбек «Динамо» реализовал в минувшем сезоне 4 пенальти из 4-х
В сезоне-2024/25 три и более 11-метровых пробили только 3 игрока. Андрей Ярмоленко («Динамо») реализовал 4 пенальти из 4-х, Брунинью («Карпаты») – 3 из 4-х, а Георгий Судаков – 2 из 3-х.
К слову, Ярмоленко, который, за карьеру забил в УПЛ с одиннадцатиметровой отметки 18 мячей, вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины. А результативная серия Андрея из 18 точных ударов подряд уступает только рекорду УПЛ Васила Гигиадзе.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы*
|
Голы
|
Удары
|
%
|
1.
|
Васил ГИГИАДЗЕ
|
Таврия, Кривбасс, Нефтяник
|
27
|
30
|
90,0
|
2.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
24
|
28
|
85,7
|
3.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер, Динамо
|
24
|
29
|
82,8
|
4.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,
|
23
|
25
|
92,0
|
|
|
Ильичевец, Ворскла
|
|
|
|
5.
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер, Кремень, Металлург Д
|
20
|
24
|
83,3
|
6.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
18
|
19
|
94,7
|
7.
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,
|
18
|
20
|
90,0
|
|
|
Металлист, Карпаты
|
|
|
|
8.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр, Таврия
|
17
|
19
|
89,5
|
9.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист, Шахтер
|
17
|
20
|
85,0
|
10.
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
Днепр, Динамо, ЦСКА
|
17
|
21
|
81,0
Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Серия
|
Период
|
1.
|
Васил ГИГИАДЗЕ
|
Таврия, Кривбасс
|
19
|
21.04.2001 - 26.03.2006
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
18*
|
06.04.2014 - 18.05.2025
|
3.
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер, Кремень
|
13
|
17.07.1994 - 14.05.1999
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
13
|
30.08.1998 - 04.03.2007
|
5.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист
|
12
|
23.09.2007 - 07.08.2010
|
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Металлург Д, Ильичевец
|
12
|
17.07.2002 - 31.10.2010
|
|
|
Арсенал
|
|
|
7.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
ЦСКА
|
11
|
17.04.1999 - 23.09.2001
|
|
Сергей МИЗИН
|
ЦСКА/Арсенал, Днепр,
|
11*
|
19.03.1997 - 05.08.2006
|
|
|
Металлист, Карпаты
|
|
|
|
Константин ЯРОШЕНКО
|
Ильичевец, Севастополь
|
11*
|
15.11.2008 - 23.05.2014
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
11
|
18.03.2018 - 06.10.2019
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
11
|
03.11.2019 - 27.11.2021
|
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ
|
Черноморец, Александрия
|
11*
|
31.03.2018 - 05.11.2022
* серия не закончена.
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