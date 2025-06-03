Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшим пенальтистом УПЛ-2024/25 стал Андрей Ярмоленко
Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 05:51 | Обновлено 03 июня 2025, 05:57
92
0

Лучшим пенальтистом УПЛ-2024/25 стал Андрей Ярмоленко

Хавбек «Динамо» реализовал в минувшем сезоне 4 пенальти из 4-х

03 июня 2025, 05:51 | Обновлено 03 июня 2025, 05:57
92
0
Лучшим пенальтистом УПЛ-2024/25 стал Андрей Ярмоленко
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В сезоне-2024/25 три и более 11-метровых пробили только 3 игрока. Андрей Ярмоленко («Динамо») реализовал 4 пенальти из 4-х, Брунинью («Карпаты») – 3 из 4-х, а Георгий Судаков – 2 из 3-х.

К слову, Ярмоленко, который, за карьеру забил в УПЛ с одиннадцатиметровой отметки 18 мячей, вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины. А результативная серия Андрея из 18 точных ударов подряд уступает только рекорду УПЛ Васила Гигиадзе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок

Клубы*

Голы

Удары

%

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс, Нефтяник

27

30

90,0

2.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

24

28

85,7

3.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

24

29

82,8

4.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23

25

92,0

Ильичевец, Ворскла

5.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень, Металлург Д

20

24

83,3

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

18

19

94,7

7.

Сергей МИЗИН

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,

18

20

90,0

Металлист, Карпаты

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр, Таврия

17

19

89,5

9.

Марко ДЕВИЧ

Металлист, Шахтер

17

20

85,0

10.

Сергей БЕЖЕНАР

Днепр, Динамо, ЦСКА

17

21

81,0

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Серия

Период

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс

19

21.04.2001 - 26.03.2006

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

18*

06.04.2014 - 18.05.2025

3.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень

13

17.07.1994 - 14.05.1999

Сергей РЕБРОВ

Динамо

13

30.08.1998 - 04.03.2007

5.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

12

23.09.2007 - 07.08.2010

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д, Ильичевец

12

17.07.2002 - 31.10.2010

Арсенал

7.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА

11

17.04.1999 - 23.09.2001

Сергей МИЗИН

ЦСКА/Арсенал, Днепр,

11*

19.03.1997 - 05.08.2006

Металлист, Карпаты

Константин ЯРОШЕНКО

Ильичевец, Севастополь

11*

15.11.2008 - 23.05.2014

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

11

18.03.2018 - 06.10.2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

11

03.11.2019 - 27.11.2021

Максим ТРЕТЬЯКОВ

Черноморец, Александрия

11*

31.03.2018 - 05.11.2022

* серия не закончена.

По теме:
Лучшими бомбардирами УПЛ-2024/25 среди «джокеров» стали Эгиналду и Янаков
Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2024/25 стал Алексей Паламарчук
Юрий Максимов рассматривался как претендент в наставники клуба из топ-5 УПЛ
цифры и факты итоги сезона УПЛ Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика
Футбол | 02 июня 2025, 12:00 54
Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика
Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика

«Продаем» украинского форварда клубам и тренерам, которым он действительно нужен

Левый Берег рассматривает два варианта нового наставника команды
Футбол | 03 июня 2025, 03:39 0
Левый Берег рассматривает два варианта нового наставника команды
Левый Берег рассматривает два варианта нового наставника команды

Виталия Первака могут заменить Владимир Шаран или Леонид Кучук

Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Футбол | 02.06.2025, 05:57
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Бокс | 02.06.2025, 09:03
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2025, 23:37
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 17
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
01.06.2025, 00:17 4
Футбол
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 10
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46 2
Футбол
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
01.06.2025, 05:45 1
Теннис
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 06:23 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем