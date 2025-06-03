Лучшим пенальтистом УПЛ-2024/25 стал Андрей Ярмоленко

В сезоне-2024/25 три и более 11-метровых пробили только 3 игрока. Андрей Ярмоленко («Динамо») реализовал 4 пенальти из 4-х, Брунинью («Карпаты») – 3 из 4-х, а Георгий Судаков – 2 из 3-х.

К слову, Ярмоленко, который, за карьеру забил в УПЛ с одиннадцатиметровой отметки 18 мячей, вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины. А результативная серия Андрея из 18 точных ударов подряд уступает только рекорду УПЛ Васила Гигиадзе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок Клубы* Голы Удары % 1. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс, Нефтяник 27 30 90,0 2. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 24 28 85,7 3. Сергей РЕБРОВ Шахтер, Динамо 24 29 82,8 4. Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА/Арсенал, Металлург Д, 23 25 92,0 Ильичевец, Ворскла 5. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень, Металлург Д 20 24 83,3 6. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 18 19 94,7 7. Сергей МИЗИН Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр, 18 20 90,0 Металлист, Карпаты 8. Сергей НАЗАРЕНКО Днепр, Таврия 17 19 89,5 9. Марко ДЕВИЧ Металлист, Шахтер 17 20 85,0 10. Сергей БЕЖЕНАР Днепр, Динамо, ЦСКА 17 21 81,0

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок Клубы Серия Период 1. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс 19 21.04.2001 - 26.03.2006 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 18* 06.04.2014 - 18.05.2025 3. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень 13 17.07.1994 - 14.05.1999 Сергей РЕБРОВ Динамо 13 30.08.1998 - 04.03.2007 5. Марко ДЕВИЧ Металлист 12 23.09.2007 - 07.08.2010 Сергей ЗАКАРЛЮКА Металлург Д, Ильичевец 12 17.07.2002 - 31.10.2010 Арсенал 7. Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА 11 17.04.1999 - 23.09.2001 Сергей МИЗИН ЦСКА/Арсенал, Днепр, 11* 19.03.1997 - 05.08.2006 Металлист, Карпаты Константин ЯРОШЕНКО Ильичевец, Севастополь 11* 15.11.2008 - 23.05.2014 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 11 18.03.2018 - 06.10.2019 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 11 03.11.2019 - 27.11.2021 Максим ТРЕТЬЯКОВ Черноморец, Александрия 11* 31.03.2018 - 05.11.2022

* серия не закончена.