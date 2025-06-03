СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 3 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Хорватия (ж) – Украина (ж)
ТЕННИС
13:30 Элина Свитолина – Ига Свентек
21:15 Томми Пол – Карлос Алькарас
КИБЕРСПОРТ
19:16 B8 – Imperial
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон вспомнил первый бой
Поединок состоится 3 июня и начнется в 20:00 по Киеву