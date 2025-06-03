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03 июня 2025, 04:58 |
26
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

03 июня 2025, 04:58 |
26
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня
УАФ

Во вторник, 3 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Хорватия (ж) – Украина (ж)

Ggbet 8.10 – 4.25 – 1.38

ТЕННИС

13:30 Элина Свитолина – Ига Свентек

Ggbet 3.78 – 1.29

21:15 Томми Пол – Карлос Алькарас

Ggbet 7.70 – 1.10

КИБЕРСПОРТ

19:16 B8 – Imperial

Ggbet 1.69 – 2.22

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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