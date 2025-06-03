Финал плей-офф Национальной лиги посетили более 52 тысяч зрителей

1 июня на «Уэмбли» состоялся матч финала плей-офф за право играть в Лиге 2 Англии, в котором «Олдхэм Атлетик» встретился с «Саутендом».

Матч пятого по силе дивизиона Англии сразу же побил рекорд турнира по посещаемости.

На «Уэмбли» собралось 52 тысячи 115 зрителей.

«Олдхэм» уже на 5-й минуте пропустил гол – Эмманюэль Монте отличился автоголом.

Во втором тайме Джо Гарнер сравнял счет в матче, что в итоге перевело игру в овертаймы.

На 91-й минуте Леон Чемберс-Париллон снова вывел вперед «Саутенд», но «Олдхэм» во втором овертайме за две минуты перевернул игру в свою пользу.

На 110-й минуте Джеймс Норвуд сравнял счет, а на 112-й Киан Харратт вывел «Олдхэм» в Лигу 2 Англии.

Национальная лига Англии. Плей-офф. 1 июня

Олдхэм – Саутенд – 3:2 (после дополнительного времени)

Голы: Гарнер, 48 (с пенальти), Норвуд, 110, Харратт, 112, – Монте, 5 (автогол), Чамберс-Парийон, 91