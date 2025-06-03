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03 июня 2025, 02:59 | Обновлено 03 июня 2025, 03:31
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0

Золотой мяч. Обновлен рейтинг после финала ЛЧ: кто главный претендент?

Аналитики Goal.com обновили рейтинг лучших игроков мира

03 июня 2025, 02:59 | Обновлено 03 июня 2025, 03:31
330
0
Золотой мяч. Обновлен рейтинг после финала ЛЧ: кто главный претендент?
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Продолжается борьба за Золотой мяч 2025, главную индивидуальную награду в мировом футболе.

В 2025 году не будет крупных международных турниров для сборных, поэтому решающим стал клубный сезон. В нем ярко проявили себя сразу несколько игроков. Особенно – лидеры ПСЖ, которые принесли клубу триумф в Лиге чемпионов.

Самое большое впечатление в ЛЧ произвел Усман Дембеле, его блестящий сезон сделал французского вингера главным претендентом на Золотой мяч.

Далее в рейтинге идут: Ламин Ямаль (Барселона), Рафинья (Барселона), Мохамед Салах (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).

В топ-6 вошёл Дезире Дуэ из ПСЖ, который сделал дубль и стал лучшим игроком в матче за трофей ЛЧ против Интера (5:0).

Обладателя Золотого мяча объявят 22 сентября в Париже.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025 (версия Goal.com)

  • 1. Усман Дембеле (ПСЖ)
  • 2. Ламин Ямаль (Барселона)
  • 3. Рафинья (Барселона)
  • 4. Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 5. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
  • 6. Дезире Дуе (ПСЖ)
  • 7. Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • 8. Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • 9. Педри (Барселона)
  • 10. Гарри Кейн (Бавария)
  • 11. Роберт Левандовски (Барселона)
  • 12. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  • 13. Витинья (ПСЖ)
  • 14. Жоау Невеш (ПСЖ)
  • 15. Виктор Дзюкэреш (Спортинг)
  • 16. Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • 17. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
  • 18. Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
  • 19. Бредли Баркола (ПСЖ)
  • 20. Деклан Райс (Арсенал)
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Николай Степанов Источник: Goal.com
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