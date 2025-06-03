Золотой мяч. Обновлен рейтинг после финала ЛЧ: кто главный претендент?
Аналитики Goal.com обновили рейтинг лучших игроков мира
Продолжается борьба за Золотой мяч 2025, главную индивидуальную награду в мировом футболе.
В 2025 году не будет крупных международных турниров для сборных, поэтому решающим стал клубный сезон. В нем ярко проявили себя сразу несколько игроков. Особенно – лидеры ПСЖ, которые принесли клубу триумф в Лиге чемпионов.
Самое большое впечатление в ЛЧ произвел Усман Дембеле, его блестящий сезон сделал французского вингера главным претендентом на Золотой мяч.
Далее в рейтинге идут: Ламин Ямаль (Барселона), Рафинья (Барселона), Мохамед Салах (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
В топ-6 вошёл Дезире Дуэ из ПСЖ, который сделал дубль и стал лучшим игроком в матче за трофей ЛЧ против Интера (5:0).
Обладателя Золотого мяча объявят 22 сентября в Париже.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025 (версия Goal.com)
- 1. Усман Дембеле (ПСЖ)
- 2. Ламин Ямаль (Барселона)
- 3. Рафинья (Барселона)
- 4. Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 5. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
- 6. Дезире Дуе (ПСЖ)
- 7. Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- 8. Ашраф Хакими (ПСЖ)
- 9. Педри (Барселона)
- 10. Гарри Кейн (Бавария)
- 11. Роберт Левандовски (Барселона)
- 12. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- 13. Витинья (ПСЖ)
- 14. Жоау Невеш (ПСЖ)
- 15. Виктор Дзюкэреш (Спортинг)
- 16. Нуну Мендеш (ПСЖ)
- 17. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
- 18. Джуд Беллингем (Реал Мадрид)
- 19. Бредли Баркола (ПСЖ)
- 20. Деклан Райс (Арсенал)
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