Золотой мяч. Обновлен рейтинг после финала ЛЧ: кто главный претендент?

Продолжается борьба за Золотой мяч 2025, главную индивидуальную награду в мировом футболе.

В 2025 году не будет крупных международных турниров для сборных, поэтому решающим стал клубный сезон. В нем ярко проявили себя сразу несколько игроков. Особенно – лидеры ПСЖ, которые принесли клубу триумф в Лиге чемпионов.

Самое большое впечатление в ЛЧ произвел Усман Дембеле, его блестящий сезон сделал французского вингера главным претендентом на Золотой мяч.

Далее в рейтинге идут: Ламин Ямаль (Барселона), Рафинья (Барселона), Мохамед Салах (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).

В топ-6 вошёл Дезире Дуэ из ПСЖ, который сделал дубль и стал лучшим игроком в матче за трофей ЛЧ против Интера (5:0).

Обладателя Золотого мяча объявят 22 сентября в Париже.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025 (версия Goal.com)