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Лига наций
03 июня 2025, 01:36 |
19
0

Хорватия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура группового этапа женской Лиги наций УЕФА

03 июня 2025, 01:36 |
19
0
Хорватия – Украина. Текстовая трансляция матча
facebook.com/uafwomen

Во вторник, 3-го июня, состоится поединок 6-го тура группового этапа женской Лиги наций УЕФА в рамках группы B4, в котором сразятся Хорватия и Украина. Матч пройдет в Загребе (Хорватия), на поле стадиона «Максимир», начало в 20:00.

Перед последним туром ситуация в нашем квартете полностью лишена интриги, потому что каждый знает свое итоговое место. Команда Владимира Пятенко в следующем розыгрыше стартует в дивизионе A, тогда как наши соперницы, хорватки, получат понижение в классе. Чехия и Албания будут бороться за повышение и сохранение в текущем дивизионе соответственно. Осталось лишь поставить жирную точку в игре против сборной вообще без набранных очков в этом цикле. В первом круге была победа 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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