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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 22:23 | Обновлено 02 июня 2025, 22:29
98
0

В УАФ подписали меморандум о сотрудничестве с медиафутбольной UA Steel

В событии принял участие первый вице-президент УАФ Артем Стоянов

02 июня 2025, 22:23 | Обновлено 02 июня 2025, 22:29
98
0
В УАФ подписали меморандум о сотрудничестве с медиафутбольной UA Steel
УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и медийный чемпионат UA Steel подписали меморандум о сотрудничестве.

Событие состоялось при участии первого вице-президента УАФ Артема Стоянова и президента общественного союза UA Steel Олега Шпура.

Артем Стоянов: «Прежде всего, главная цель УАФ – объединение всех вокруг футбола. Медиалига – это одно из направлений развития массового футбола в Украине. Поэтому, на наш взгляд, произошел еще один мощный толчок к развитию игры. Во время войны, после окончания войны футбол является настоящим антидепрессантом для людей. Считаем, что это отличная инвестиция в дальнейшее развитие нашего общества».

Подписание меморандума между УАФ и UA Steel – знаковое событие для украинского медиафутбола и фундаментальная новость перед запуском медийного чемпионата Украины – UA Steel League. Отныне медиафутбол – это уже официальная часть большой футбольной семьи.

В УАФ подписали меморандум о сотрудничестве с медиафутбольной UA Steel

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Украинская ассоциация футбола UA Steel медиафутбол фото Артем Стоянов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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