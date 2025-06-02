В УАФ подписали меморандум о сотрудничестве с медиафутбольной UA Steel

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и медийный чемпионат UA Steel подписали меморандум о сотрудничестве.

Событие состоялось при участии первого вице-президента УАФ Артема Стоянова и президента общественного союза UA Steel Олега Шпура.

Артем Стоянов: «Прежде всего, главная цель УАФ – объединение всех вокруг футбола. Медиалига – это одно из направлений развития массового футбола в Украине. Поэтому, на наш взгляд, произошел еще один мощный толчок к развитию игры. Во время войны, после окончания войны футбол является настоящим антидепрессантом для людей. Считаем, что это отличная инвестиция в дальнейшее развитие нашего общества».

Подписание меморандума между УАФ и UA Steel – знаковое событие для украинского медиафутбола и фундаментальная новость перед запуском медийного чемпионата Украины – UA Steel League. Отныне медиафутбол – это уже официальная часть большой футбольной семьи.

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