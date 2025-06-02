Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025
3 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоятся матчи 1/4 финала в верхней части женской сетки.
В 12:00 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7).
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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 6:1 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Элины Свитолиной, либо против Иги Свентек.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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