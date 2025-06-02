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  4. Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 21:40 |
390
0

Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

02 июня 2025, 21:40 |
390
0
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Чжэн Циньвень

3 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоятся матчи 1/4 финала в верхней части женской сетки.

В 12:00 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7).

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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 6:1 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Элины Свитолиной, либо против Иги Свентек.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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